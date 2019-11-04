Рябков обсудил с французским послом инициативу Макрона по безопасности

Ранее МИД РФ сообщил, что Сергей Рябков обсудил в пятницу с послом Франции в Москве вопросы нераспространения и контроля над вооружениями.

"В продолжение заседания франко-российского Консультативного совета по вопросам безопасности, который прошел 9 сентября, посол Франции в России госпожа Сильви Берманн и заместитель министра иностранных дел господин Сергей Рябков провели, в частности, содержательную беседу по вопросу мониторинга архитектуры безопасности и доверия, предложенной президентом Французской Республики", - сообщили в пресс-службе французской дипмиссии в Москве.

Отмечается, что Берманн и Рябков также обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также "отношения России со странами Америки". Стороны договорились продолжать такие встречи.