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РИА Новости

Рябков обсудил с французским послом инициативу Макрона по безопасности

16:26 04.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посол Франции в России Сильви Берманн и замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудили инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу архитектуры безопасности, сообщили РИА Новости во французском посольстве.
Ранее МИД РФ сообщил, что Сергей Рябков обсудил в пятницу с послом Франции в Москве вопросы нераспространения и контроля над вооружениями.
"В продолжение заседания франко-российского Консультативного совета по вопросам безопасности, который прошел 9 сентября, посол Франции в России госпожа Сильви Берманн и заместитель министра иностранных дел господин Сергей Рябков провели, в частности, содержательную беседу по вопросу мониторинга архитектуры безопасности и доверия, предложенной президентом Французской Республики", - сообщили в пресс-службе французской дипмиссии в Москве.
Отмечается, что Берманн и Рябков также обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также "отношения России со странами Америки". Стороны договорились продолжать такие встречи.
Президент Франции Эммануэль Макрон
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Еще в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. Он отмечал, что это возможно только при новых отношениях с Россией и диалоге с ней.
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Эммануэль МакронМИД РФСергей РябковФранцияРоссияВ мире
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