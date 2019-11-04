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РИА Новости

На Сахалине восстановили электроснабжение в пяти селах после аварии

16:14 04.11.2019
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CC BY 2.0 / Peter / СахалинСахалин
Сахалин
CC BY 2.0 / Peter / Сахалин
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное в воскресенье из-за аварии в пяти селах на Сахалине, восстановлено в полном объеме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.
"Электроснабжение пяти населенных пунктов в Тымовском районе, которые были обесточены в результате аварийного отключения, в понедельник восстановлено в полном объеме", - сообщила собеседница агентства.
В аварийно-восстановительных работах было задействовано две бригады ПАО "Сахалин Энерго" и три единицы техники.
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