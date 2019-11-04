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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Выставка-форум "Православная Русь — к Дню народного единства"

16:57 04.11.2019
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Выставка-форум "Православная Русь — к Дню народного единства" открылась в Центральном выставочном зале "Манеж". Яркие кадры с открытия экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Темой экспозиции стала "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

Телеоператор перед картиной Василия Ефанова Сталинград на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
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Темой экспозиции стала "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Выставку посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Президент РФ Владимир Путин на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
2 из 11

Выставку посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Специально на выставку привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.

Посетительница фотографирует икону Святителя Николая Чудотворца на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
3 из 11

Специально на выставку привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

На выставке представлено 150 произведений живописи и скульптуры из 34 российских городов.

Картина Андрея Мыльникова Клятва балтийцев на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
4 из 11

На выставке представлено 150 произведений живописи и скульптуры из 34 российских городов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Владимир Путин ознакомился с представленными в залах Манежа полотнами, особое внимание уделив полотнам Аркадия Пластова "Фашист пролетел" и "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки.

Президент РФ Владимир Путин на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
5 из 11

Владимир Путин ознакомился с представленными в залах Манежа полотнами, особое внимание уделив полотнам Аркадия Пластова "Фашист пролетел" и "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже.

Оператор перед картиной Николая Ульянова Лористон в ставке Кутузова на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
6 из 11

Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.

Посетитель на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
7 из 11

Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент также уделил особое внимание картинам "Мать партизана" Сергея Герасимова и "Письмо с фронта" Александра Лактионова.

Президент РФ Владимир Путин на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
8 из 11

Президент также уделил особое внимание картинам "Мать партизана" Сергея Герасимова и "Письмо с фронта" Александра Лактионова.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На выставке посетители могут познакомиться с творчеством известных отечественных художников и скульпторов.

Посетитель перед картиной Михаила Хмелько Триумф победившей Родины на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
9 из 11

На выставке посетители могут познакомиться с творчеством известных отечественных художников и скульпторов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Примечательно в данной экспозиции то, что представленные на ней произведения искусства собраны из разных уголков России. Чтобы собрать их под одной крышей, организаторы проделали путь более чем в 80 тысяч километров.

Посетитель у картины Иосифа Серебряного Партизанский отряд на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
10 из 11

Примечательно в данной экспозиции то, что представленные на ней произведения искусства собраны из разных уголков России. Чтобы собрать их под одной крышей, организаторы проделали путь более чем в 80 тысяч километров.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Алексей Никольский

Владимир Путин и патриарх Кирилл перед осмотром композиции подошли к иконе святителя Николая Чудотворца.

Президент РФ Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
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Владимир Путин и патриарх Кирилл перед осмотром композиции подошли к иконе святителя Николая Чудотворца.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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