Выставка-форум "Православная Русь — к Дню народного единства"

Темой экспозиции стала "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Темой экспозиции стала "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Выставку посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Выставку посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Специально на выставку привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.
Специально на выставку привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.
На выставке представлено 150 произведений живописи и скульптуры из 34 российских городов.
На выставке представлено 150 произведений живописи и скульптуры из 34 российских городов.
Владимир Путин ознакомился с представленными в залах Манежа полотнами, особое внимание уделив полотнам Аркадия Пластова "Фашист пролетел" и "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки.
Владимир Путин ознакомился с представленными в залах Манежа полотнами, особое внимание уделив полотнам Аркадия Пластова "Фашист пролетел" и "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки.
Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже.
Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже.
Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.
Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.
Президент также уделил особое внимание картинам "Мать партизана" Сергея Герасимова и "Письмо с фронта" Александра Лактионова.
Президент также уделил особое внимание картинам "Мать партизана" Сергея Герасимова и "Письмо с фронта" Александра Лактионова.
На выставке посетители могут познакомиться с творчеством известных отечественных художников и скульпторов.
На выставке посетители могут познакомиться с творчеством известных отечественных художников и скульпторов.
Примечательно в данной экспозиции то, что представленные на ней произведения искусства собраны из разных уголков России. Чтобы собрать их под одной крышей, организаторы проделали путь более чем в 80 тысяч километров.
Примечательно в данной экспозиции то, что представленные на ней произведения искусства собраны из разных уголков России. Чтобы собрать их под одной крышей, организаторы проделали путь более чем в 80 тысяч километров.
Владимир Путин и патриарх Кирилл перед осмотром композиции подошли к иконе святителя Николая Чудотворца.
Владимир Путин и патриарх Кирилл перед осмотром композиции подошли к иконе святителя Николая Чудотворца.