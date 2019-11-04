Путин встретится с представителями движения студенческих отрядов

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с представителями движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает свой 60-летний юбилей, сообщает пресс-служба президента.

Согласно информации на сайте молодежной общероссийской общественной организации, "Российские студенческие отряды" (РСО) – крупнейшая организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

"Президент примет в Кремле представителей движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встречу приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.