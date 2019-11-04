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РИА Новости

Путин встретится с представителями движения студенческих отрядов

15:41 04.11.2019 (обновлено: 15:42 04.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с представителями движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает свой 60-летний юбилей, сообщает пресс-служба президента.
Согласно информации на сайте молодежной общероссийской общественной организации, "Российские студенческие отряды" (РСО) – крупнейшая организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.
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"Президент примет в Кремле представителей движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встречу приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.
"Сегодня Российские студенческие отряды – это 240 тысяч человек, которые работают в различных направлениях: строительстве, медицине, сельском хозяйстве и многих других", - добавляется в сообщении.
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