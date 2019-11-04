Путин отметил вклад граждан других стран в развитие связей с Россией

"Хочу поблагодарить и присутствующих здесь соотечественников, а также наших друзей - граждан других государств. Вы очень многое делаете для развития многосторонних связей с Россией, для расширения гуманитарных, деловых, культурных, просто человеческих отношений. Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так часто не хватает в современном мире", - заявил Путин.