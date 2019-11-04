Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 4, Алеппо – 4, Латакия – 7, Хама – 4. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 4, Латакия – 6, Хама – 4, Алеппо – 4", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Айн-Аиша провинции Эль-Кунейтра и в населенном пункте Шамият-Эль-Мухайлиба провинции Латакия жителям выдали по 500 продовольственных наборов.