Падалеки рассказал, как его арест повлиял на съемки "Сверхъестественного"

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Звезда сериала "Сверхъестественное" Падалеки заявил, что его арест на прошлой неделе в Остине (штат Техас) не помешал процессу съемок 15-ого и последнего сезона шоу, сообщает Deadline.

"Я искренне благодарю семью и друзей за любовь и поддержку", — написал он в своем Твиттере.

Сотрудники полиции задержали его за драку в баре Stereotype и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.