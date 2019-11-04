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РИА Новости
Культура

Падалеки рассказал, как его арест повлиял на съемки "Сверхъестественного"

16:09 04.11.2019
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© AP Photo / Charles Sykes/InvisionАктер Джаред Падалеки
Актер Джаред Падалеки
© AP Photo / Charles Sykes/Invision
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Звезда сериала "Сверхъестественное" Падалеки заявил, что его арест на прошлой неделе в Остине (штат Техас) не помешал процессу съемок 15-ого и последнего сезона шоу, сообщает Deadline.
"Я искренне благодарю семью и друзей за любовь и поддержку", — написал он в своем Твиттере.
Сотрудники полиции задержали его за драку в баре Stereotype и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Падалеки известен по роли Сэма Винчестера в шоу "Сверхъестественное". Съемки 20-го эпизода пятнадцатого сезона близятся к завершению. После него актер выступит исполнительным продюсером и сыграет одну из главных ролей в перезапуске сериала "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".
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