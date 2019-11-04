В Херсонской области завели дело после гибели полутора миллионов особей рыб

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Более полутора миллионов особей рыб погибло в Херсонской области Украины, полиция возбудила дело, сообщила в понедельник пресс-служба Нацполиции области.

"Вчера после полудня в Голопристанском районе патруль рыбоохраны в акватории Днепро-Бугского лимана обнаружил мор рыбы в большом количестве. По приблизительным подсчетам умерло более полутора миллионов особей разных видов рыб", - сообщила пресс-служба.

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"Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз воздуха, воды и почвы. Исследования будут проводить специалисты-экологи из Одесской области. В случае подтверждения нарушения правил охраны вод, виновным лицам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - отметили в полиции.