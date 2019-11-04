Самолет МЧС России вернулся в Москву после тушения лесных пожаров в Сербии

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Самолет-танкер Ил-76 МЧС России вернулся в Москву после тушения лесных пожаров в высокогорной местности Сербии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.04 мск самолет приземлился в московском аэропорту Жуковский. Ил-76 вернулся из Сербии, где принимал участие в тушении природных пожаров в высокогорных и не доступных наземной группировке районах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экипажу Ил-76 МЧС России удалось ликвидировать все очаги пожаров в горах Сербии.