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РИА Новости

Самолет МЧС России вернулся в Москву после тушения лесных пожаров в Сербии

13:34 04.11.2019 (обновлено: 13:35 04.11.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по ЯНАОБорт ИЛ-76 МЧС России
Борт ИЛ-76 МЧС России
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по ЯНАО
Борт ИЛ-76 МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Самолет-танкер Ил-76 МЧС России вернулся в Москву после тушения лесных пожаров в высокогорной местности Сербии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.04 мск самолет приземлился в московском аэропорту Жуковский. Ил-76 вернулся из Сербии, где принимал участие в тушении природных пожаров в высокогорных и не доступных наземной группировке районах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экипажу Ил-76 МЧС России удалось ликвидировать все очаги пожаров в горах Сербии.
Самолет МЧС РФ ИЛ-76
2 ноября, 19:19РИА Новости
Самолет МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе пожаров в Сербии
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Ил-76МЧС РФСербияРоссияПроисшествия
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