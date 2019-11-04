Эксперт прокомментировал обвинение в адрес Трампа о захвате сирийской нефти

По его словам, конфликт в Сирии был с самого начала нацелен на смену режима.
Брутер пояснил, что все споры, которые затевают США, нацелены на расширение влияния. По его мнению, "очень мало случаев, когда такие конфликты приносят что-то той стране, где это затевается". Они, как считает эксперт, связаны либо с ситуацией в регионе, либо с геополитическими выгодами.
24 октября, 19:55Война в СирииТрамп предложил курдам занять нефтяные поля в Сирии
В Сирии, как отметил эксперт, не так много нефти.
Брутер считает, что конфликт в Сирии был самого начала продолжением "арабской весны". Она должна была "привести к власти в Сирии умеренные мусульманские режимы вместо враждебного Вашингтону светского".
Эксперт полагает, что ставка делалась на то, что к власти придут подконтрольные США мусульмане, но из этого ничего не вышло.
Попытку США захватить нефтяные месторождения Брутер назвал сделкой между Трампом и политической элитой.
"Это должно показать, что Трамп Сирию не сдал и взял некую компенсацию. Теперь всё будет преподноситься так, как будто это и была изначальная задача", — подытожил эксперт.
Ранее член конгресса США Тулси Габбард раскритиковала политику Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений в Сирии.