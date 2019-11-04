Эксперт прокомментировал обвинение в адрес Трампа о захвате сирийской нефти

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Захват сирийских нефтяных месторождений не был изначальной целью Захват сирийских нефтяных месторождений не был изначальной целью США , рассказал RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, конфликт в Сирии был с самого начала нацелен на смену режима.

Брутер пояснил, что все споры, которые затевают США, нацелены на расширение влияния. По его мнению, "очень мало случаев, когда такие конфликты приносят что-то той стране, где это затевается". Они, как считает эксперт, связаны либо с ситуацией в регионе, либо с геополитическими выгодами.

В Сирии, как отметил эксперт, не так много нефти.

Брутер считает, что конфликт в Сирии был самого начала продолжением "арабской весны". Она должна была "привести к власти в Сирии умеренные мусульманские режимы вместо враждебного Вашингтону светского".

Эксперт полагает, что ставка делалась на то, что к власти придут подконтрольные США мусульмане, но из этого ничего не вышло.

Попытку США захватить нефтяные месторождения Брутер назвал сделкой между Трампом и политической элитой.

"Это должно показать, что Трамп Сирию не сдал и взял некую компенсацию. Теперь всё будет преподноситься так, как будто это и была изначальная задача", — подытожил эксперт.