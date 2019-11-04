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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт прокомментировал обвинение в адрес Трампа о захвате сирийской нефти

13:16 04.11.2019
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Захват сирийских нефтяных месторождений не был изначальной целью США, рассказал RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, конфликт в Сирии был с самого начала нацелен на смену режима.
Брутер пояснил, что все споры, которые затевают США, нацелены на расширение влияния. По его мнению, "очень мало случаев, когда такие конфликты приносят что-то той стране, где это затевается". Они, как считает эксперт, связаны либо с ситуацией в регионе, либо с геополитическими выгодами.
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В Сирии, как отметил эксперт, не так много нефти.
Брутер считает, что конфликт в Сирии был самого начала продолжением "арабской весны". Она должна была "привести к власти в Сирии умеренные мусульманские режимы вместо враждебного Вашингтону светского".
Эксперт полагает, что ставка делалась на то, что к власти придут подконтрольные США мусульмане, но из этого ничего не вышло.
Попытку США захватить нефтяные месторождения Брутер назвал сделкой между Трампом и политической элитой.
"Это должно показать, что Трамп Сирию не сдал и взял некую компенсацию. Теперь всё будет преподноситься так, как будто это и была изначальная задача", — подытожил эксперт.
Ранее член конгресса США Тулси Габбард раскритиковала политику Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений в Сирии.
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Война в СирииВладимир БрутерТулси ГаббардДональд ТрампСирияВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Типа: Режим сменить не удалось, ну так хоть пограбим как обычно. И благородный конгресс типа не в курсах: это всё не мы, это ставленник кремля- Трумп.
4 ноября, 13:38
прпавел рябышев
910001
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