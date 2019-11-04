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РИА Новости

Суд арестовал замминистра культуры Удмуртии, обвиняемого во взяточничестве

12:51 04.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 4 ноя - РИА Новости. Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, по версии следствия, чиновник требовал "откат" у предпринимателя, который поставлял товар в учреждение культуры, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Ведомство поясняет, что по материалам УФСБ России по Удмуртии следствием возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра культуры республики по статье "получение взятки в крупном размере".
"По версии следствия, чиновник за способствование исполнению и пролонгации договора поставки, заключенному индивидуальным предпринимателем с одним из учреждений культуры, подведомственных Минкультуры Удмуртии, потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора, так называемый "откат", - сообщает удмуртский следком.
По данным ведомства, 1 ноября при получении второй части взятки, общий размер которой составил 280 тысяч рублей, чиновник задержан с поличным сотрудниками ФСБ.
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"Задержанному предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу",- говорится в сообщении следствия.
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Следственный комитет РФФСБ РФУдмуртияПроисшествия
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