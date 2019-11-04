Гарри Стайлс рассказал, почему отказался от роли принца в "Русалочке"

"Я уверен, что фильм получится просто чудесным. Но съемки занимают так много времени, а у меня в следующем году, может быть, будут гастроли. Я еще о них не объявлял, но да, нам было сложно состыковать планы", — прокомментировал ситуацию Стайлс.