Гарри Стайлс рассказал, почему отказался от роли принца в "Русалочке"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Британский музыкант и актер Гарри Стайлс в интервью Capital FM рассказал о том, почему отказался от роли принца Эрика в экранизации диснеевской "Русалочки".
Он пояснил, что им с режиссером проекта Робом Маршаллом не удалось договориться о сотрудничестве из-за того, что музыкальные планы исполнителя оказалось сложно соотнести с графиком съемок.
"Я уверен, что фильм получится просто чудесным. Но съемки занимают так много времени, а у меня в следующем году, может быть, будут гастроли. Я еще о них не объявлял, но да, нам было сложно состыковать планы", — прокомментировал ситуацию Стайлс.
Бывший участник группы One Direction дал понять, что хотел бы сыграть Джеймса Бонда в следующем фильме: "Я вырос на фильмах про него. И обожал его, когда был ребенком. По-моему, об этом все мечтают, разве нет?"
Тем временем, поиски актера на роль принца Эрика продолжаются, пишет NME. В прошлом месяце пробовались Кэмерон Кафф (сериал "Криптон") и Джона Хауэр-Кинг ("Путь домой").
В июне стало известно, что Ариэль в экранизации сыграет темнокожая певица Холли Бэйли.