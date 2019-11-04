Василий Лановой рассказал о самочувствии после прерванного спектакля

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актер Василий Лановой рассказал "Вечерней Москве" о том, что во время спектакля у него повысилось давление.
Он пояснил, что скорая прибыла вовремя. Ему сразу же оказали первую помощь.
"Сейчас уже все хорошо, чувствую себя отлично, готов работать, — рассказал Лановой.
Кроме того, артист заверил РЕН-ТВ, что продолжит творческую деятельность: "когда у меня будет спектакль, тогда я и буду на сцене".
Ранее сообщалось, что Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Второй акт представления пришлось отменить.