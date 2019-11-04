Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T12:28Z
https://ria.ru/20191104/1560557122.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149499/74/1494997476_0:0:2881:1620_1036x0_80_0_0_313720efb775924697fab7e649d783ff.jpg
РИА Новости
Культура

Василий Лановой рассказал о самочувствии после прерванного спектакля

12:26 04.11.2019 (обновлено: 12:28 04.11.2019)
2495
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой
Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актер Василий Лановой рассказал "Вечерней Москве" о том, что во время спектакля у него повысилось давление.
Он пояснил, что скорая прибыла вовремя. Ему сразу же оказали первую помощь.

"Сейчас уже все хорошо, чувствую себя отлично, готов работать, — рассказал Лановой.

Кроме того, артист заверил РЕН-ТВ, что продолжит творческую деятельность: "когда у меня будет спектакль, тогда я и буду на сцене".
Ранее сообщалось, что Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Второй акт представления пришлось отменить.
Народный артист СССР Василий Лановой
16 января, 09:51РИА Новости
Путин назвал роли Василия Ланового подлинным эталоном актерского мастерства
2200832
Обсудить 1
КультураШоу-бизнесЕвгений ВахтанговВасилий ЛановойТеатр имени Е. ВахтанговаМосква
Рекомендуем
Иосиф Кобзон
Суд завел дело о банкротстве бизнесмена, проигравшего $25 миллионов Кобзона
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Президент Украины Владимир Зеленский
В ГД оценили заявление украинского экс-министра о свержении Зеленского
Кроме питьевого лечения, минеральную воду в Саках используют для лечебных ванн, ингаляций, полосканий, орошений, обмываний после грязевых процедур
Крупнейшему производителю воды "Нарзан" угрожают банкротством
Врач корректирует параметры искусственной вентиляции легких
В Новосибирске пожилая женщина упала в яму с кипятком
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Флаг у Штаб-квартиры ООН
Белорусский дипломат раскритиковал СПЧ ООН за двойные стандарты
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Полицейский автомобиль
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал обвинение в адрес Трампа о захвате сирийской нефти
Автомобиль Следственного комитета России
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела об изнасиловании и избиении
Мария Бутина
Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
Медведев заявил об отсутствии прорыва в борьбе с цифровым неравенством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния