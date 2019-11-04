Медведев заявил об отсутствии прорыва в борьбе с цифровым неравенством

"Хотел бы чуть подробнее сказать, как мы работаем с новым направлением - цифровым развитием. Эта тема звучит на площадках международных организаций повсеместно, четвертая промышленная революция создает много проектов для того, чтобы преодолеть цифровое неравенство, - сказал Медведев. - Впервые мы начали об этом говорить на саммитах в 2000-м году. Видно, что к 2019-му году это цифровое неравенство никак не преодолено. Это, конечно, плохо".