Белорусский дипломат раскритиковал СПЧ ООН за двойные стандарты

"Белорусский дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе: политизацию и двойные стандарты, необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах, чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми "сюжетами", - отмечается сообщении пресс-службы. По ее данным, Рыбаков подчеркнул, что СПЧ превращается в репрессивный орган и работает вразрез с повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза.

"Руководитель белорусской дипмиссии выступил против страновых мандатов, которые не способствуют диалогу между государствами", - добавили в пресс-службе. Там отметили, что с учетом критической финансовой ситуации и необходимости экономии ресурсов ООН Рыбаков предложил подумать над проведением ревизии повесток дня третьего комитета Генассамблеи ООН и СПЧ и исключить из них дублирующие резолюции, что позволит повысить эффективность СПЧ, сократить людские и финансовые ресурсы.

Постпред Белоруссии подчеркнул, что укрепление СПЧ не должно рассматриваться за счет наделения этого органа дополнительными функциями "судейства". По информации пресс-службы, глава белоруской дипмиссии также выступил за необходимость развития в совете механизмов сотрудничества и дискуссионных площадок по обмену передовой практикой в различных сферах прав человека, в том числе в контексте реализации повестки дня – 2030.