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РИА Новости

Белорусский дипломат раскритиковал СПЧ ООН за двойные стандарты

11:39 04.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
МИНСК, 4 ноя - РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на пленарном заседании сессии Генассамблеи ООН по докладу Совета ООН по правам человека (СПЧ) раскритиковал его деятельность за политизацию и двойные стандарты, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского МИД.
"Белорусский дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе: политизацию и двойные стандарты, необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах, чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми "сюжетами", - отмечается сообщении пресс-службы. По ее данным, Рыбаков подчеркнул, что СПЧ превращается в репрессивный орган и работает вразрез с повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза.
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"Руководитель белорусской дипмиссии выступил против страновых мандатов, которые не способствуют диалогу между государствами", - добавили в пресс-службе. Там отметили, что с учетом критической финансовой ситуации и необходимости экономии ресурсов ООН Рыбаков предложил подумать над проведением ревизии повесток дня третьего комитета Генассамблеи ООН и СПЧ и исключить из них дублирующие резолюции, что позволит повысить эффективность СПЧ, сократить людские и финансовые ресурсы.
Постпред Белоруссии подчеркнул, что укрепление СПЧ не должно рассматриваться за счет наделения этого органа дополнительными функциями "судейства". По информации пресс-службы, глава белоруской дипмиссии также выступил за необходимость развития в совете механизмов сотрудничества и дискуссионных площадок по обмену передовой практикой в различных сферах прав человека, в том числе в контексте реализации повестки дня – 2030.
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Вместе с тем Рыбаков подтвердил важность Совета ООН по правам человека в международной правозащитной тематике, подчеркнув, что работа этого органа должна быть направлена на реальные вопросы прав человека и способствовать укреплению потенциала государств в области защиты и поощрения прав человека. По данным пресс-службы, Рыбаков выступил в поддержку механизма универсального периодического обзора, созданного в соответствии с мандатом СПЧ, через который должен осуществляться неселективный мониторинг ситуации с правами человека во всех странах без исключения.
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Валентин РыбаковГенеральная Ассамблея ООНСовет по правам человека ООНБелоруссияООНВ мире
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