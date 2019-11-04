МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем народного единства и отметил силу русского народа, проявлявшуюся в критические моменты истории.
"Поздравляю всех россиян с Днем народного единства! В этот день в 1612 году Москва была освобождена от польских интервентов народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Сила нашего народа, его стойкость и самоотверженность много раз проявлялась в критические моменты истории. Любовь и уважение к России - залог нашей силы и непобедимости", - написал Собянин на своей странице "Вконтакте".
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.