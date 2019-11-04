Путин направил приветствие участникам выставки "Память поколений"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствия участникам выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" и отметил, что экспонаты выставки служат сбережению памяти о мужестве и стойкости.
Художественная выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" откроется в понедельник в столичном Манеже. Ожидается, что президент в понедельник посетит выставку.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПанорамное полотно художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского "За отвагу" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Панорамное полотно художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского "За отвагу" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
"Представленные на Выставке живописные полотна, скульптуры, кадры кинохроники, фотографии имеют огромную художественную, культурную, историческую ценность. Служат сбережению памяти о беспримерном мужестве и стойкости наших отцов и дедов, патриотическому воспитанию молодёжи", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что впервые в одной экспозиции удалось собрать столь впечатляющее количество талантливых произведений, созданных как свидетелями и участниками тех героических событий, так и послевоенным поколением.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция из дерева скульптора Вадима Сидур "Бабий Яр" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Скульптурная композиция из дерева скульптора Вадима Сидур "Бабий Яр" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
"Уверен, что подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны всегда будет вдохновлять нас, являться неисчерпаемым источником творческих тем и для признанных мастеров, и для тех, кто только начинает свой путь в искусстве", - добавил глава государства.
В московский Манеж привезли 150 картин, многие из которых пылились в запасниках провинциальных музеев, а некоторые - отреставрировали специально для этого события. Выставка устроена хронологически: 15 залов, в которых показаны все этапы войны и ее осмысления. "Нам было важно показать эволюцию отношения к войне", - отмечают организаторы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа первом плане – картина художника Михаила Савицкого "Партизанская мадонна" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
На первом плане – картина художника Михаила Савицкого "Партизанская мадонна" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Эта выставка стала продолжением проекта "Россия - моя история". Сначала открылась экспозиция про Романовых, потом - про Рюриковичей, затем - две выставки по истории XX века, но все они были мультимедийными, а в прошлом году Патриарший совет по культуре поменял формат в пользу живописи.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота скульптора Екатерины Белашовой "Непокоренная" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Работа скульптора Екатерины Белашовой "Непокоренная" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"