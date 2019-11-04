Похищенные члены экипажа норвежского сухогруза являются гражданами Филиппин

Ранее сообщалось, то пираты напали у берегов Бенина на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland и похитили 9 человек. Отмечается, что оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям. Судно Bonita позже прибыло в порт Котону.