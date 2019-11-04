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РИА Новости

Похищенные члены экипажа норвежского сухогруза являются гражданами Филиппин

09:35 04.11.2019 (обновлено: 09:38 04.11.2019)
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПират
Пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Пират. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Все девять похищенных членов экипажа норвежского судна MV Bonita являются гражданами Филиппин, сообщает норвежская газета Dagens Næringsliv со ссылкой на представителя Норвежской ассоциации судовладельцев Кристине Корме.
Всего на сухогрузе под флагом Норвегии Bonita (IMO 9494060) в ходе последней инспекции представителей ITF находился экипаж из 20 филиппинцев, согласно данным портала Международной Федерации транспортных рабочих (ITF). Судно не покрыто коллективным договором ITF.
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Ранее сообщалось, то пираты напали у берегов Бенина на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland и похитили 9 человек. Отмечается, что оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям. Судно Bonita позже прибыло в порт Котону.
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БенинНорвегияФилиппиныВ мире
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