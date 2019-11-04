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РИА Новости

Корабль ВМС Мьянмы завершил первый в истории визит во Владивосток

09:15 04.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВстреча боевого корабля ВМС Мьянмы в порту Владивостока
Встреча боевого корабля ВМС Мьянмы в порту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Встреча боевого корабля ВМС Мьянмы в порту Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Первый в истории визит боевого корабля Военно-морских сил Мьянмы во Владивосток завершился в понедельник, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Сегодня во Владивостоке на 33-м причале Тихоокеанского флота прошла церемония проводов вертолетоносца корабля-дока (ДВКД) "Моаттама" Военно-морских сил Республики Союз Мьянма, который со 2 ноября находился в столице Приморья с первым в истории визитом", - говорится в сообщении.
В церемонии принял участие заместитель командира соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил капитан 1 ранга Сергей Алантьев и командующий вторым флотом ВМС Мьянмы капитана 1 ранга Тейна Тха.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВстреча боевого корабля ВМС Мьянмы в порту Владивостока
Встреча боевого корабля ВМС Мьянмы в порту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Встреча боевого корабля ВМС Мьянмы в порту Владивостока
Накануне выхода в море на борту "Моаттамы" состоялась встреча командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Владимира Якушева с Тейной Тха. Офицер ВМС Мьянмы поблагодарил российскую сторону за приём и выразил надежду, что связи между флотами двух стран будут укрепляться. Офицеры обменялись памятными подарками.
В период стоянки во Владивостоке моряки из Мьянмы посетили музей Тихоокеанского флота и мемориальную подводную лодку "С-56", познакомились с достопримечательностями города. "Моаттама" вышел из бухты Золотой Рог и в сопровождении ракетного катера ТОФ взял курс на кромку российских территориальных вод.
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
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