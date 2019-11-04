Корабль ВМС Мьянмы завершил первый в истории визит во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Первый в истории визит боевого корабля Военно-морских сил Первый в истории визит боевого корабля Военно-морских сил Мьянмы во Владивосток завершился в понедельник, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Сегодня во Владивостоке на 33-м причале Тихоокеанского флота прошла церемония проводов вертолетоносца корабля-дока (ДВКД) "Моаттама" Военно-морских сил Республики Союз Мьянма, который со 2 ноября находился в столице Приморья с первым в истории визитом", - говорится в сообщении.

В церемонии принял участие заместитель командира соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил капитан 1 ранга Сергей Алантьев и командующий вторым флотом ВМС Мьянмы капитана 1 ранга Тейна Тха.

Накануне выхода в море на борту "Моаттамы" состоялась встреча командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Владимира Якушева с Тейной Тха. Офицер ВМС Мьянмы поблагодарил российскую сторону за приём и выразил надежду, что связи между флотами двух стран будут укрепляться. Офицеры обменялись памятными подарками.