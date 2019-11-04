В Сухуме после пожара открылась русская школа

СУХУМ, 4 ноя - РИА Новости. Учащиеся Сухумской средней школы №2 имени А.С.Пушкина, пострадавшей от сильного пожара полгода назад, сегодня вернулись в свои классы. Но ремонт здания продолжается, сообщила РИА Новости директор школы Ирина Повирскер.
"Занятия начались по расписанию в 8:30. Мы не стали делать торжественное открытие, поскольку часть здания находится в состоянии ремонта - это центральная историческая часть, спортзал и библиотека. Из 41 класса готовы только 20. Учащиеся будут заниматься в три смены", - сказала она.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся за счёт российской финансовой помощи.
Сообщение о пожаре во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме поступило в дежурную часть МЧС республики 2 мая в 6.40 мск. По предварительным данным, пожар начался в чердачном помещении и стремительно распространился на всю крышу. По данным МЧС, наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкДым над зданием русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина в Сухуме, где произошло возгорание. 2 мая 2019
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дым над зданием русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина в Сухуме, где произошло возгорание. 2 мая 2019
Вследствие пожара сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты, учебные классы и мебель. 1250 учеников школы были распределены по трем учебным заведениям столицы.
Зданию школы более 100 лет, оно является архитектурным памятником. Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов здание получило значительные повреждения. В 2008 году была восстановлена за счет финансовой помощи России.