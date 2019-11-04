В Сухуме после пожара открылась русская школа

"Занятия начались по расписанию в 8:30. Мы не стали делать торжественное открытие, поскольку часть здания находится в состоянии ремонта - это центральная историческая часть, спортзал и библиотека. Из 41 класса готовы только 20. Учащиеся будут заниматься в три смены", - сказала она.