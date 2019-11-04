Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T09:04Z
https://ria.ru/20191104/1560553695.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155322/77/1553227794_0:152:3173:1937_1036x0_80_0_0_cae3f9487dac9e640bb3887bf39fe496.jpg
РИА Новости

В Сухуме после пожара открылась русская школа

09:04 04.11.2019
495
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкЗдание русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина в Сухуме, где произошло возгорание. 2 мая 2019
Здание русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина в Сухуме, где произошло возгорание. 2 мая 2019
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 4 ноя - РИА Новости. Учащиеся Сухумской средней школы №2 имени А.С.Пушкина, пострадавшей от сильного пожара полгода назад, сегодня вернулись в свои классы. Но ремонт здания продолжается, сообщила РИА Новости директор школы Ирина Повирскер.
"Занятия начались по расписанию в 8:30. Мы не стали делать торжественное открытие, поскольку часть здания находится в состоянии ремонта - это центральная историческая часть, спортзал и библиотека. Из 41 класса готовы только 20. Учащиеся будут заниматься в три смены", - сказала она.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся за счёт российской финансовой помощи.
Сообщение о пожаре во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме поступило в дежурную часть МЧС республики 2 мая в 6.40 мск. По предварительным данным, пожар начался в чердачном помещении и стремительно распространился на всю крышу. По данным МЧС, наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкДым над зданием русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина в Сухуме, где произошло возгорание. 2 мая 2019
Дым над зданием русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина в Сухуме, где произошло возгорание. 2 мая 2019
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Дым над зданием русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина в Сухуме, где произошло возгорание. 2 мая 2019
Вследствие пожара сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты, учебные классы и мебель. 1250 учеников школы были распределены по трем учебным заведениям столицы.
Зданию школы более 100 лет, оно является архитектурным памятником. Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов здание получило значительные повреждения. В 2008 году была восстановлена за счет финансовой помощи России.
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
14 октября, 21:41РИА Новости
Более 45% жителей Украины против ликвидации русских школ, показал опрос
910000
Обсудить 0
АбхазияРоссияСухумПроисшествия
Рекомендуем
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Исследование качества и безопасности соков и повидла Роспотребнадзором
"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Бывший руководитель администрации главы Чеченской Республики Ислам Кадыров
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
Вид Сатурна с поверхности его спутника
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
Стоматологический кабинет
В Казахстане стоматолог жестоко "успокоил" ребенка во время приема
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния