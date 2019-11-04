Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 4 ноя - РИА Новости. Первый Всероссийский конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет с 4 по 7 ноября в Первый Всероссийский конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет с 4 по 7 ноября в Кемерово , сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области

"На базе НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний с 4 по 7 ноября пройдет Всероссийский конгресс с международным участием "Физиология и тканевая инженерия сердца и сосудов: от клеточной биологии до протезирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что первая в России специализированная конференция охватит все отрасли фундаментальной кардиологии: молекулярную и клеточную патологию сосудов, молекулярную и популяционную генетику сердечно-сосудистых заболеваний, патофизиологические и фармакологические аспекты заболеваний сердца и другое. По информации пресс-службы, большое внимание будет уделено общим аспектам разработки имплантатов для сердечно-сосудистой хирургии, тканевой инженерии кровеносных сосудов и сердца, а также компьютерному моделированию в разработке протезов для замещения пораженных элементов системы кровообращения.

Подчеркивается, что одним из знаковых событий конгресса станет симпозиум для молодых исследователей в рамках проекта "Школа науки о сердце: первая специализированная биомедицинская платформа в Сибири" Фонда поддержки молодых ученых в области биомедицинских наук Кемеровской области.

Сообщается, что в конгрессе примут участие специалисты в области фундаментальной кардиологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Красноярска. С лекциями выступят российские ученые, работающие за рубежом: в Германии, Нидерландах, США.

В ходе симпозиума планируется проведение интерактивной дискуссионной сессии с Гвидо Креннингом, профессором университета Гронингена (Нидерланды), экспертом по дифференцировке эндотелиальных клеток.