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РИА Новости

В Москве в День народного единства парковки работают бесплатно

00:30 04.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины на парковке в Москве
Машины на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машины на парковке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Парковки в Москве работают бесплатно в День народного единства, включая те зоны, где тариф составляет 380 рублей в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратора московского парковочного пространства".
Однако платными останутся плоскостные парковки со шлагбаумами. Такие парковки будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.
С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства масштабными мероприятиями, включая различные фестивали, на многочисленных площадках страны.
Фестиваль День народного единства в Москве
2 ноября, 15:46Культура
Фестиваль "День народного единства" начался в Москве
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День народного единстваДмитрий ПожарскийКузьма Минин (Сухорукий)МоскваРоссияОбщество
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