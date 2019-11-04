В Москве в День народного единства парковки работают бесплатно

Однако платными останутся плоскостные парковки со шлагбаумами. Такие парковки будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства масштабными мероприятиями, включая различные фестивали, на многочисленных площадках страны.