Армянское радио рекомендует. Чем удивят туристов Ереван, Севан и Дилижан

Начать изучение страны лучше со столицы — Еревана. Чтобы сэкономить, можно прилететь, например, в Гюмри, находящийся в двух-трех часах езды.
Начать изучение страны лучше со столицы — Еревана. Чтобы сэкономить, можно прилететь, например, в Гюмри, находящийся в двух-трех часах езды.
Для быстрого, но полного знакомства с городом гиды советуют погулять по архитектурному комплексу "Каскад". Это пять открытых террас, на которых расположены цветники, фонтаны, музеи, смотровая площадка.
Для быстрого, но полного знакомства с городом гиды советуют погулять по архитектурному комплексу "Каскад". Это пять открытых террас, на которых расположены цветники, фонтаны, музеи, смотровая площадка.
Следующей точкой маршрута может стать площадь Франции, где стоит скульптура, выполненная Огюстом Роденом. Ее подарил Армении бывший президент Франции Николя Саркози.
Оттуда недалеко до Театра оперы и балета, а если отправиться по одной из самых новых улиц Еревана —Северному проспекту, — до площади Республики.
"Я бы советовала организовать прогулку так, чтобы на площади Республики оказаться в восемь часов вечера, — гид по Армении Ани Агамалян знает, что говорит. — В это время тут начинается водно-музыкальное шоу".
Следующей точкой маршрута может стать площадь Франции, где стоит скульптура, выполненная Огюстом Роденом. Ее подарил Армении бывший президент Франции Николя Саркози.
Оттуда недалеко до Театра оперы и балета, а если отправиться по одной из самых новых улиц Еревана —Северному проспекту, — до площади Республики.
"Я бы советовала организовать прогулку так, чтобы на площади Республики оказаться в восемь часов вечера, — гид по Армении Ани Агамалян знает, что говорит. — В это время тут начинается водно-музыкальное шоу".
Севан — самое большое озеро на Кавказе, а также второе по величине высокогорное пресноводное в мире.
Из Еревана к водоему можно доехать всего за 50 минут.
Севан — самое большое озеро на Кавказе, а также второе по величине высокогорное пресноводное в мире.
Из Еревана к водоему можно доехать всего за 50 минут.
Долгое время считалось, что название озеру дал монастырь Севанаванк, расположенный на его северо-западном берегу. В переводе с армянского сев — "черный", ванк — "монастырь".
Но благодаря расшифровке клинописи IX—VI веков до нашей эры, обнаруженной на прибрежном камне, выяснилось, что название водоема имеет урартское происхождение.
Долгое время считалось, что название озеру дал монастырь Севанаванк, расположенный на его северо-западном берегу. В переводе с армянского сев — "черный", ванк — "монастырь".
Но благодаря расшифровке клинописи IX—VI веков до нашей эры, обнаруженной на прибрежном камне, выяснилось, что название водоема имеет урартское происхождение.
Местные жители называют Севан капризным, говорит Ани Агамалян и уточняет, что его цвет действительно зависит от оттенка неба. А еще, согласно древним легендам, пить воду из озера могли только боги и звезды.
Местные жители называют Севан капризным, говорит Ани Агамалян и уточняет, что его цвет действительно зависит от оттенка неба. А еще, согласно древним легендам, пить воду из озера могли только боги и звезды.
Осень — идеальное время для знакомства с природой Армении. Примерно до середины ноября стоит теплая погода, деревья — в разноцветной листве.
Но главная достопримечательность в это время года тут — созревшие фрукты. Урожай персиков почти собран (поздние сорта как раз подходят к ноябрю), заканчивается сезон арбузов и дынь, но купить их еще можно.
Хурма и гранат к концу осени наполняются сахаром. "Можно питаться одними фруктами и не чувствовать голода", — говорит Ани Агамалян.
Осень — идеальное время для знакомства с природой Армении. Примерно до середины ноября стоит теплая погода, деревья — в разноцветной листве.
Но главная достопримечательность в это время года тут — созревшие фрукты. Урожай персиков почти собран (поздние сорта как раз подходят к ноябрю), заканчивается сезон арбузов и дынь, но купить их еще можно.
Хурма и гранат к концу осени наполняются сахаром. "Можно питаться одними фруктами и не чувствовать голода", — говорит Ани Агамалян.
Еще в Армении вкуснейшее мясо, молочные продукты и вино. "Местное застолье выглядит так: зелень, брынза, сладкие томаты, шашлык, цыпленок табака — и все это сопровождается замечательными винами. А какой там хоровац — шашлык из свинины — и люля-кебаб!" — восклицает председатель жюри "Танцев со звездами" балетмейстер Станислав Попов.
Он вспоминает, как еще в 1975 году вместе с супругой готовил к всесоюзному конкурсу четыре пары танцоров из Армении. Работа продолжалась с девяти утра до полудня и с шести до девяти часов вечера, а свободное время днем было перерывом на обед.
"Только представьте это застолье: шесть часов с шашлыком, кебабом и армянским коньяком", — вспоминает балетмейстер.
Еще в Армении вкуснейшее мясо, молочные продукты и вино. "Местное застолье выглядит так: зелень, брынза, сладкие томаты, шашлык, цыпленок табака — и все это сопровождается замечательными винами. А какой там хоровац — шашлык из свинины — и люля-кебаб!" — восклицает председатель жюри "Танцев со звездами" балетмейстер Станислав Попов.
Он вспоминает, как еще в 1975 году вместе с супругой готовил к всесоюзному конкурсу четыре пары танцоров из Армении. Работа продолжалась с девяти утра до полудня и с шести до девяти часов вечера, а свободное время днем было перерывом на обед.
"Только представьте это застолье: шесть часов с шашлыком, кебабом и армянским коньяком", — вспоминает балетмейстер.
Дилижан — горноклиматический и бальнеологический курорт — находится всего в 100 километрах от столицы Армении.
Местную воду прославил еще Рубик Хачикян из фильма "Мимино". "У нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет — второе место занимает в мире", — говорил герой Фрунзика Мкртчяна.
В городе установлен памятник героям картины. Рядом со статуей — родник с той самой знаменитой водой.
Дилижан — горноклиматический и бальнеологический курорт — находится всего в 100 километрах от столицы Армении.
Местную воду прославил еще Рубик Хачикян из фильма "Мимино". "У нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет — второе место занимает в мире", — говорил герой Фрунзика Мкртчяна.
В городе установлен памятник героям картины. Рядом со статуей — родник с той самой знаменитой водой.
Курорту и территории вокруг присвоен статус национального парка. Среди буковых, дубовых и сосновых лесов, тисовых рощ и горных озер стоят древние монастыри.
Название одного из них — Агарцин — переводится как "Игра орлов". Его реставрацию оплатил один из арабских шейхов.
Курорту и территории вокруг присвоен статус национального парка. Среди буковых, дубовых и сосновых лесов, тисовых рощ и горных озер стоят древние монастыри.
Название одного из них — Агарцин — переводится как "Игра орлов". Его реставрацию оплатил один из арабских шейхов.
В Гегарде (полное название Гегардаванк — "Монастырь копья"), расположенном в 40 километрах от Еревана, до XIII века хранилось "Копье судьбы" — одна из величайших реликвий христианства.
Как говорится в Евангелии от Иоанна, это орудие римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на кресте.
Четыре артефакта претендуют на этот статус: Армянское, Ватиканское, Венское и Краковское копья.
В Гегарде (полное название Гегардаванк — "Монастырь копья"), расположенном в 40 километрах от Еревана, до XIII века хранилось "Копье судьбы" — одна из величайших реликвий христианства.
Как говорится в Евангелии от Иоанна, это орудие римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на кресте.
Четыре артефакта претендуют на этот статус: Армянское, Ватиканское, Венское и Краковское копья.
"Гегардаванк был основан на месте древнего языческого храма, посвященного культу воды, — поясняет гид по Армении Рубен Манукян. — Там есть источник, который бьет еще с тех пор".
Значительная часть обители высечена в камне, ее самые главные сооружения — собор Катогике, традиционные армянские хачкары (каменные стелы с резным изображением креста) и усыпальница.
"Гегардаванк был основан на месте древнего языческого храма, посвященного культу воды, — поясняет гид по Армении Рубен Манукян. — Там есть источник, который бьет еще с тех пор".
Значительная часть обители высечена в камне, ее самые главные сооружения — собор Катогике, традиционные армянские хачкары (каменные стелы с резным изображением креста) и усыпальница.
Монастырь Татев в Сюникской области — один из самых известных в Армянской апостольской церкви. В 1373 году в обители был основан Татевский университет.
Там же высится знаменитый Гавазан ("Живой посох") — Татевский качающийся столп, который датируют 900-ми годами. Он установлен на шарнире, что позволяет ему раскачиваться, предупреждая о землетрясении.
Монастырь Татев в Сюникской области — один из самых известных в Армянской апостольской церкви. В 1373 году в обители был основан Татевский университет.
Там же высится знаменитый Гавазан ("Живой посох") — Татевский качающийся столп, который датируют 900-ми годами. Он установлен на шарнире, что позволяет ему раскачиваться, предупреждая о землетрясении.
Еще одно инженерное чудо — канатная дорога "Крылья Татева", работающая с 2010 года. "Это самая длинная реверсивная канатная дорога в мире. Она проходит в 300 метрах над ущельем, — рассказывает Рубен Манукян. — Я по образованию инженер-геолог и участвовал в ее строительстве".
Еще одно инженерное чудо — канатная дорога "Крылья Татева", работающая с 2010 года. "Это самая длинная реверсивная канатная дорога в мире. Она проходит в 300 метрах над ущельем, — рассказывает Рубен Манукян. — Я по образованию инженер-геолог и участвовал в ее строительстве".
Примерно в 60 километрах от монастыря — Шакинский водопад. "Очень бурный и красивый", — описывают чудо природы туристы.
По легенде, водный уступ назван в честь прекрасной девушки Шаке, которая не хотела выходить замуж за нелюбимого. Она прыгнула со скалы, и ее развевающееся платье превратилось в бурный поток.
Примерно в 60 километрах от монастыря — Шакинский водопад. "Очень бурный и красивый", — описывают чудо природы туристы.
По легенде, водный уступ назван в честь прекрасной девушки Шаке, которая не хотела выходить замуж за нелюбимого. Она прыгнула со скалы, и ее развевающееся платье превратилось в бурный поток.
Мегалитический комплекс Караундж, расположенный на юге Армении вблизи города Сисиан, вызывает у ученых споры. Неясен его возраст, погрешность велика: V — II век до нашей эры.
Мегалитический комплекс Караундж, расположенный на юге Армении вблизи города Сисиан, вызывает у ученых споры. Неясен его возраст, погрешность велика: V — II век до нашей эры.
Высота базальтовых камней Караунджа — от 1,5 до 2,8 метра, вес — до 8,5 тонны. Есть версии, что они были частью загона для скота, обсерватории или культового сооружения.
Высота базальтовых камней Караунджа — от 1,5 до 2,8 метра, вес — до 8,5 тонны. Есть версии, что они были частью загона для скота, обсерватории или культового сооружения.