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РИА Новости
Туризм

Армянское радио рекомендует. Чем удивят туристов Ереван, Севан и Дилижан

08:00 04.11.2019 (обновлено: 11:32 04.11.2019)
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Название знаменитого фильма "Ешь, молись, люби" — идеальный план действий для туриста в Армении. Там делают вкуснейший хоровац — шашлык из крупных кусков мяса, а местный коньяк знаменит не меньше армянского радио. Молиться тоже есть где: с I века здесь строились храмы и монастыри, до сих пор хранящие величайшие реликвии, например, пику, претендующую называться "Копьем судьбы", которое римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на кресте (таких артефактов по всему миру всего четыре). Ну а не влюбиться в гостеприимную Армению просто невозможно. О том, как найти Францию в Ереване, куда поехать любителям природы, а куда — поклонникам каменного зодчества, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Начать изучение страны лучше со столицы — Еревана. Чтобы сэкономить, можно прилететь, например, в Гюмри, находящийся в двух-трех часах езды.

Вид на Ереван
1 из 17

Начать изучение страны лучше со столицы — Еревана. Чтобы сэкономить, можно прилететь, например, в Гюмри, находящийся в двух-трех часах езды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© Depositphotos / Anton Ivanov

Для быстрого, но полного знакомства с городом гиды советуют погулять по архитектурному комплексу "Каскад". Это пять открытых террас, на которых расположены цветники, фонтаны, музеи, смотровая площадка.

Архитектурно-монументальный комплекс в Ереване Каскад
2 из 17

Для быстрого, но полного знакомства с городом гиды советуют погулять по архитектурному комплексу "Каскад". Это пять открытых террас, на которых расположены цветники, фонтаны, музеи, смотровая площадка.

© Depositphotos / Anton Ivanov
© Depositphotos / EvaLiz

Следующей точкой маршрута может стать площадь Франции, где стоит скульптура, выполненная Огюстом Роденом. Ее подарил Армении бывший президент Франции Николя Саркози.

Оттуда недалеко до Театра оперы и балета, а если отправиться по одной из самых новых улиц Еревана —Северному проспекту, — до площади Республики.

"Я бы советовала организовать прогулку так, чтобы на площади Республики оказаться в восемь часов вечера, — гид по Армении Ани Агамалян знает, что говорит. — В это время тут начинается водно-музыкальное шоу".

Поющие фонтаны в ночное время в главной площади Еревана
3 из 17

Следующей точкой маршрута может стать площадь Франции, где стоит скульптура, выполненная Огюстом Роденом. Ее подарил Армении бывший президент Франции Николя Саркози.

Оттуда недалеко до Театра оперы и балета, а если отправиться по одной из самых новых улиц Еревана —Северному проспекту, — до площади Республики.

"Я бы советовала организовать прогулку так, чтобы на площади Республики оказаться в восемь часов вечера, — гид по Армении Ани Агамалян знает, что говорит. — В это время тут начинается водно-музыкальное шоу".

© Depositphotos / EvaLiz
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Севан — самое большое озеро на Кавказе, а также второе по величине высокогорное пресноводное в мире.

Из Еревана к водоему можно доехать всего за 50 минут.

Озеро Севан в Армении
4 из 17

Севан — самое большое озеро на Кавказе, а также второе по величине высокогорное пресноводное в мире.

Из Еревана к водоему можно доехать всего за 50 минут.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Долгое время считалось, что название озеру дал монастырь Севанаванк, расположенный на его северо-западном берегу. В переводе с армянского сев — "черный", ванк — "монастырь".

Но благодаря расшифровке клинописи IX—VI веков до нашей эры, обнаруженной на прибрежном камне, выяснилось, что название водоема имеет урартское происхождение.

Турист фотографирует монастырь Севанаванк, расположенный на северо-западном побережье озера Севан в провинции Гехаркуник в Армении
5 из 17

Долгое время считалось, что название озеру дал монастырь Севанаванк, расположенный на его северо-западном берегу. В переводе с армянского сев — "черный", ванк — "монастырь".

Но благодаря расшифровке клинописи IX—VI веков до нашей эры, обнаруженной на прибрежном камне, выяснилось, что название водоема имеет урартское происхождение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Местные жители называют Севан капризным, говорит Ани Агамалян и уточняет, что его цвет действительно зависит от оттенка неба. А еще, согласно древним легендам, пить воду из озера могли только боги и звезды.

Лодка на озере Севан в Армении
6 из 17

Местные жители называют Севан капризным, говорит Ани Агамалян и уточняет, что его цвет действительно зависит от оттенка неба. А еще, согласно древним легендам, пить воду из озера могли только боги и звезды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Осень — идеальное время для знакомства с природой Армении. Примерно до середины ноября стоит теплая погода, деревья — в разноцветной листве.

Но главная достопримечательность в это время года тут — созревшие фрукты. Урожай персиков почти собран (поздние сорта как раз подходят к ноябрю), заканчивается сезон арбузов и дынь, но купить их еще можно.

Хурма и гранат к концу осени наполняются сахаром. "Можно питаться одними фруктами и не чувствовать голода", — говорит Ани Агамалян.

Человек прогуливается по дороге близ озера Севан в Армении
7 из 17

Осень — идеальное время для знакомства с природой Армении. Примерно до середины ноября стоит теплая погода, деревья — в разноцветной листве.

Но главная достопримечательность в это время года тут — созревшие фрукты. Урожай персиков почти собран (поздние сорта как раз подходят к ноябрю), заканчивается сезон арбузов и дынь, но купить их еще можно.

Хурма и гранат к концу осени наполняются сахаром. "Можно питаться одними фруктами и не чувствовать голода", — говорит Ани Агамалян.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Еще в Армении вкуснейшее мясо, молочные продукты и вино. "Местное застолье выглядит так: зелень, брынза, сладкие томаты, шашлык, цыпленок табака — и все это сопровождается замечательными винами. А какой там хоровац — шашлык из свинины — и люля-кебаб!" — восклицает председатель жюри "Танцев со звездами" балетмейстер Станислав Попов.

Он вспоминает, как еще в 1975 году вместе с супругой готовил к всесоюзному конкурсу четыре пары танцоров из Армении. Работа продолжалась с девяти утра до полудня и с шести до девяти часов вечера, а свободное время днем было перерывом на обед.

"Только представьте это застолье: шесть часов с шашлыком, кебабом и армянским коньяком", — вспоминает балетмейстер.

Отара овец идет к пастбищу по одной из улиц деревни близ озера Севан в Армении
8 из 17

Еще в Армении вкуснейшее мясо, молочные продукты и вино. "Местное застолье выглядит так: зелень, брынза, сладкие томаты, шашлык, цыпленок табака — и все это сопровождается замечательными винами. А какой там хоровац — шашлык из свинины — и люля-кебаб!" — восклицает председатель жюри "Танцев со звездами" балетмейстер Станислав Попов.

Он вспоминает, как еще в 1975 году вместе с супругой готовил к всесоюзному конкурсу четыре пары танцоров из Армении. Работа продолжалась с девяти утра до полудня и с шести до девяти часов вечера, а свободное время днем было перерывом на обед.

"Только представьте это застолье: шесть часов с шашлыком, кебабом и армянским коньяком", — вспоминает балетмейстер.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дилижан — горноклиматический и бальнеологический курорт — находится всего в 100 километрах от столицы Армении.

Местную воду прославил еще Рубик Хачикян из фильма "Мимино". "У нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет — второе место занимает в мире", — говорил герой Фрунзика Мкртчяна.

В городе установлен памятник героям картины. Рядом со статуей — родник с той самой знаменитой водой.

На одной из улиц города Дилижан в Армении
9 из 17

Дилижан — горноклиматический и бальнеологический курорт — находится всего в 100 километрах от столицы Армении.

Местную воду прославил еще Рубик Хачикян из фильма "Мимино". "У нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет — второе место занимает в мире", — говорил герой Фрунзика Мкртчяна.

В городе установлен памятник героям картины. Рядом со статуей — родник с той самой знаменитой водой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Курорту и территории вокруг присвоен статус национального парка. Среди буковых, дубовых и сосновых лесов, тисовых рощ и горных озер стоят древние монастыри.

Название одного из них — Агарцин — переводится как "Игра орлов". Его реставрацию оплатил один из арабских шейхов.

Дилиджанский национальный парк
10 из 17

Курорту и территории вокруг присвоен статус национального парка. Среди буковых, дубовых и сосновых лесов, тисовых рощ и горных озер стоят древние монастыри.

Название одного из них — Агарцин — переводится как "Игра орлов". Его реставрацию оплатил один из арабских шейхов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Гегарде (полное название Гегардаванк — "Монастырь копья"), расположенном в 40 километрах от Еревана, до XIII века хранилось "Копье судьбы" — одна из величайших реликвий христианства.

Как говорится в Евангелии от Иоанна, это орудие римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на кресте.

Четыре артефакта претендуют на этот статус: Армянское, Ватиканское, Венское и Краковское копья.

Верующий в монастыре Гегард в Котайкской области Армении
11 из 17

В Гегарде (полное название Гегардаванк — "Монастырь копья"), расположенном в 40 километрах от Еревана, до XIII века хранилось "Копье судьбы" — одна из величайших реликвий христианства.

Как говорится в Евангелии от Иоанна, это орудие римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на кресте.

Четыре артефакта претендуют на этот статус: Армянское, Ватиканское, Венское и Краковское копья.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Гегардаванк был основан на месте древнего языческого храма, посвященного культу воды, — поясняет гид по Армении Рубен Манукян. — Там есть источник, который бьет еще с тех пор".

Значительная часть обители высечена в камне, ее самые главные сооружения — собор Катогике, традиционные армянские хачкары (каменные стелы с резным изображением креста) и усыпальница.

Молодой человек рисует монастырь Гегард в Котайкской области Армении
12 из 17

"Гегардаванк был основан на месте древнего языческого храма, посвященного культу воды, — поясняет гид по Армении Рубен Манукян. — Там есть источник, который бьет еще с тех пор".

Значительная часть обители высечена в камне, ее самые главные сооружения — собор Катогике, традиционные армянские хачкары (каменные стелы с резным изображением креста) и усыпальница.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Монастырь Татев в Сюникской области — один из самых известных в Армянской апостольской церкви. В 1373 году в обители был основан Татевский университет.

Там же высится знаменитый Гавазан ("Живой посох") — Татевский качающийся столп, который датируют 900-ми годами. Он установлен на шарнире, что позволяет ему раскачиваться, предупреждая о землетрясении.

Татевский монастырь в Сюникской области Армении
13 из 17

Монастырь Татев в Сюникской области — один из самых известных в Армянской апостольской церкви. В 1373 году в обители был основан Татевский университет.

Там же высится знаменитый Гавазан ("Живой посох") — Татевский качающийся столп, который датируют 900-ми годами. Он установлен на шарнире, что позволяет ему раскачиваться, предупреждая о землетрясении.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Еще одно инженерное чудо — канатная дорога "Крылья Татева", работающая с 2010 года. "Это самая длинная реверсивная канатная дорога в мире. Она проходит в 300 метрах над ущельем, — рассказывает Рубен Манукян. — Я по образованию инженер-геолог и участвовал в ее строительстве".

Страны мира. Армения
14 из 17

Еще одно инженерное чудо — канатная дорога "Крылья Татева", работающая с 2010 года. "Это самая длинная реверсивная канатная дорога в мире. Она проходит в 300 метрах над ущельем, — рассказывает Рубен Манукян. — Я по образованию инженер-геолог и участвовал в ее строительстве".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Примерно в 60 километрах от монастыря — Шакинский водопад. "Очень бурный и красивый", — описывают чудо природы туристы.

По легенде, водный уступ назван в честь прекрасной девушки Шаке, которая не хотела выходить замуж за нелюбимого. Она прыгнула со скалы, и ее развевающееся платье превратилось в бурный поток.

Шакинский водопад в Армении
15 из 17

Примерно в 60 километрах от монастыря — Шакинский водопад. "Очень бурный и красивый", — описывают чудо природы туристы.

По легенде, водный уступ назван в честь прекрасной девушки Шаке, которая не хотела выходить замуж за нелюбимого. Она прыгнула со скалы, и ее развевающееся платье превратилось в бурный поток.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Мегалитический комплекс Караундж, расположенный на юге Армении вблизи города Сисиан, вызывает у ученых споры. Неясен его возраст, погрешность велика: V — II век до нашей эры.

Турист на территории мегалитического комплекса Караундж, находящегося на юге Армении, вблизи города Сисиан
16 из 17

Мегалитический комплекс Караундж, расположенный на юге Армении вблизи города Сисиан, вызывает у ученых споры. Неясен его возраст, погрешность велика: V — II век до нашей эры.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Высота базальтовых камней Караунджа — от 1,5 до 2,8 метра, вес — до 8,5 тонны. Есть версии, что они были частью загона для скота, обсерватории или культового сооружения.

Мегалитический комплекс Караундж находится на юге Армении, вблизи города Сисиан
17 из 17

Высота базальтовых камней Караунджа — от 1,5 до 2,8 метра, вес — до 8,5 тонны. Есть версии, что они были частью загона для скота, обсерватории или культового сооружения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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ТуризмТуризмтуристыФото - ТуризмГюмриЕреванАрмения
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