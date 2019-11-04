Армянское радио рекомендует. Чем удивят туристов Ереван, Севан и Дилижан

Следующей точкой маршрута может стать площадь Франции, где стоит скульптура, выполненная Огюстом Роденом. Ее подарил Армении бывший президент Франции Николя Саркози.

Оттуда недалеко до Театра оперы и балета, а если отправиться по одной из самых новых улиц Еревана —Северному проспекту, — до площади Республики.

"Я бы советовала организовать прогулку так, чтобы на площади Республики оказаться в восемь часов вечера, — гид по Армении Ани Агамалян знает, что говорит. — В это время тут начинается водно-музыкальное шоу".