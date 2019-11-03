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РИА Новости

В Станице Луганской завершили укладку конструкций основной части моста

21:57 03.11.2019
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© РИА НовостиКПП "Станица Луганская" в Донбассе
КПП Станица Луганская в Донбассе
© РИА Новости
КПП "Станица Луганская" в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Укладка конструкций основной части моста в Станице Луганской завершена, сообщила в воскресенье пресс-служба Луганской областной госадминистрации.
"Сегодня, 3 ноября, работники ООО "Укртрансмост" закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что работники провели сварочные работы на металлических конструкциях моста.
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Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец в пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа начались работы по разминированию, позже Киев начал установку временного обходного моста на КПП.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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