В Станице Луганской завершили укладку конструкций основной части моста

КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Укладка конструкций основной части моста в Станице Луганской завершена, сообщила в воскресенье пресс-служба Луганской областной госадминистрации.
"Сегодня, 3 ноября, работники ООО "Укртрансмост" закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что работники провели сварочные работы на металлических конструкциях моста.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.