Мединский отметил вклад Градского в развитие музыкального искусства

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил певца, поэта и композитора Александра Градского с 70-летием, отметив его колоссальную творческую энергию и вклад в развитие отечественного музыкального искусства, сообщается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте ведомства.

"Яркий певец и композитор, человек, наделённый колоссальной творческой энергией, за годы плодотворной деятельности вы в полной мере реализовали свой потенциал и внесли серьёзный вклад в развитие отечественного музыкального искусства", - говорится в сообщении.

По словам Мединского, песни в исполнении Градского обрели огромную популярность, снискав любовь миллионов соотечественников. "Отрадно, что вы продолжаете активно выступать и радуете поклонников новыми композициями. Особых слов признания требует ваша педагогическая работа, поскольку вы щедро делитесь своим уникальным опытом с молодыми артистами, для многих из которых сотрудничество с вами стало удачей и "трамплином" на большую сцену. Сердечно желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов и неиссякаемого вдохновения!" - заключил министр культуры.

Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Борисович Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов. Среди его музыкальных дисков – "Русские песни" (1980), "Размышления шута" (1987), "Утопия А.Г." (1987), "Ностальгия" (1988), "Монте-Кристо" (1989), "Экспедиция" (1990), "Несвоевременные песни" (1994), "Фрукты с кладбища" (1994), "Неформат" (2011), "Романсы" (2014) и другие.

Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. В некоторых из них Градский исполнил вокальные партии. Он также поставил два музыкальных фильма – "Антиперестроечный блюз" (1991) и "Живьем в России" (1996).Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга. Три его балета ("Человек", "Распутин" и "Еврейская баллада") были поставлены Киевским театром балета (балетмейстер Георгий Ковтун), а два последних – Театром балета на льду (художественный руководитель Игорь Бобрин).