Папа Римский выразил озабоченность в связи с жертвами насилия в Эфиопии

"Опечален в связи с насилием, жертвами которого стали христиане Эфиопской православной церкви. Выражаю мою близость к этой церкви и ее патриарху, дорогому брату Абуне Матфию, и прошу вас молиться за всех жертв насилия на той земле", - заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к католикам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Протесты охватили Эфиопию на прошлой неделе после того, как политический активист Джавар Мохаммед обвинил правительство в "заговоре" и попытке задержать его в собственном доме. Протестные выступления были поддержаны молодежью, принадлежащей к народу оромо, расширения прав которого требует Мохаммед. В ряде мест столкновения приобрели межэтнический и межконфессиональный характер. По данным местных СМИ, жертвами протестов в Эфиопии стали по меньшей мере 78 человек, в связи с беспорядками власти задержали более 400 человек.

Эфиопская (Абиссинская) церковь - одна из семи древних восточных церквей. Как и остальные дохалкидонские церкви, она признает только первые три Вселенских собора (из семи признанных в православном мире). Эфиопия официально приняла христианскую веру в IV веке. До 1959 года была автономной церковью в канонической зависимости от Коптской церкви, после чего получила автокефалию. В настоящее время Эфиопская церковь насчитывает около 65 миллионов верующих (более половины населения Эфиопии). В 2013 году архиепископ Иерусалимский Абуна Матфий был избран шестым патриархом Абиссинским и возглавил Эфиопскую церковь.