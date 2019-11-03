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РИА Новости

Папа Римский выразил озабоченность в связи с жертвами насилия в Эфиопии

14:23 03.11.2019
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© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
ВАТИКАН, 3 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с проявлениями насилия в Эфиопии, жертвами которого стали верующие Эфиопской церкви.
"Опечален в связи с насилием, жертвами которого стали христиане Эфиопской православной церкви. Выражаю мою близость к этой церкви и ее патриарху, дорогому брату Абуне Матфию, и прошу вас молиться за всех жертв насилия на той земле", - заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к католикам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
Протесты охватили Эфиопию на прошлой неделе после того, как политический активист Джавар Мохаммед обвинил правительство в "заговоре" и попытке задержать его в собственном доме. Протестные выступления были поддержаны молодежью, принадлежащей к народу оромо, расширения прав которого требует Мохаммед. В ряде мест столкновения приобрели межэтнический и межконфессиональный характер. По данным местных СМИ, жертвами протестов в Эфиопии стали по меньшей мере 78 человек, в связи с беспорядками власти задержали более 400 человек.
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
13 сентября, 15:28РИА Новости
В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали девять человек
Эфиопская (Абиссинская) церковь - одна из семи древних восточных церквей. Как и остальные дохалкидонские церкви, она признает только первые три Вселенских собора (из семи признанных в православном мире). Эфиопия официально приняла христианскую веру в IV веке. До 1959 года была автономной церковью в канонической зависимости от Коптской церкви, после чего получила автокефалию. В настоящее время Эфиопская церковь насчитывает около 65 миллионов верующих (более половины населения Эфиопии). В 2013 году архиепископ Иерусалимский Абуна Матфий был избран шестым патриархом Абиссинским и возглавил Эфиопскую церковь.
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Папа РимскийВатиканЭфиопияВ мире
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