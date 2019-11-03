В больницах ямальских городов и крупных поселков появится бесплатный Wi-Fi

"В первую очередь, это, конечно, необходимо для наших пациентов. Такую идею предлагали губернатору с тем, чтобы позаботиться о пациентах, которые длительное время находятся на стационарном лечении или сидят в очереди, пока ожидают приема врачей в поликлинике, в том числе, с детьми. Сейчас, сами знаете, все дети у нас очень любят смотреть мультики, какие-то детские фильмы, и пациенты, в основном, все у нас в телефонах. Поэтому, чтобы сделать пребывание в больницах более комфортным, у нас возникла мысль, что было бы, наверное, неплохо организовать бесплатный Wi-Fi для наших пациентов", - отметил Новиков.