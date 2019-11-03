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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

В больницах ямальских городов и крупных поселков появится бесплатный Wi-Fi

13:19 03.11.2019
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЗнак wi-fi
Знак wi-fi
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Бесплатный Wi-Fi с нового года будет установлен во всех больницах городов и крупных поселков Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), написал губернатор региона Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram.
"Во всех больницах ямальских городов и крупных поселков с нового года появится бесплатный Wi-Fi. Всего установим 745 роутеров – в стационарах и в поликлиниках. Подключаем наши больницы к интернету, прежде всего, для комфорта пациентов стационаров", - сообщил глава округа.
Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков рассказал журналистам, как появилась идея такого нововведения.
"В первую очередь, это, конечно, необходимо для наших пациентов. Такую идею предлагали губернатору с тем, чтобы позаботиться о пациентах, которые длительное время находятся на стационарном лечении или сидят в очереди, пока ожидают приема врачей в поликлинике, в том числе, с детьми. Сейчас, сами знаете, все дети у нас очень любят смотреть мультики, какие-то детские фильмы, и пациенты, в основном, все у нас в телефонах. Поэтому, чтобы сделать пребывание в больницах более комфортным, у нас возникла мысль, что было бы, наверное, неплохо организовать бесплатный Wi-Fi для наших пациентов", - отметил Новиков.
По его словам, пациенты и сами выходили на губернатора с такой просьбой.
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"Мы это обдумывали. А тут еще наши пациенты обратились во время посещения Дмитрием Андреевичем Салехардской окружной больницы к нему с тем же самым вопросом – попросили его оказать содействие. Поэтому здесь пожелания и пациентов, и наши совпали. Дмитрий Андреевич поддержал эту идею. В настоящее время мы совместно с компаниями, которым предоставляют возможность оказания таких услуг, отрабатываем вопрос с размещением роутеров – и в поликлинических, и в стационарных подразделениях", - сообщил директор департамента здравоохранения.
Он добавил, что бесплатный Wi-Fi будет сделан во всех 13 муниципалитетах ЯНАО.
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"Конечно, учитывая то, что у нас много объектов – поликлиник, стационаров, отделений, - площади у них тоже немаленькие, количество роутеров будет большое. Соответственно, и стоимость такой услуги будет немалой. Но я надеюсь, что она найдет востребование у наших жителей, пациентов, и им понравится наше нововведение", - уточнил Новиков.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округОбщество
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