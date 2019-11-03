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РИА Новости

В ДНР заявили об установке силовиками 1600 мин на линии соприкосновения

13:04 03.11.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские силовики установили на линии соприкосновения в Донбассе порядка 1600 мин.
"Наша разведка продолжает фиксировать укрепление позиций противником в инженерном отношении и установку минно-взрывных заграждений вблизи линии соприкосновения. Так, противником установлено более 700 противотанковых мин в районе Красногоровки. Также зафиксирована установка 780 мин, 80 из которых-ТМ-62, и 120 противотанковых мин, 30 из которых-ТМ-62, на полях, расположенных восточнее Пищевик", - сказал представитель ведомства журналистам.
Он отметил, что подобное хаотичное минирование вблизи населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий представляет опасность мирному населению, а также ставит под угрозу сбор урожая в следующем году.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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