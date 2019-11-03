Медведев предложил АСЕАН синхронизировать регулирование защиты данных

БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) синхронизировать технологии и нормативное регулирование в области защиты и оборота персональных данных.
"Нужно формировать и общую среду доверия в киберпространстве, которая будет работать в интересах всего международного сообщества, среду, где персональные данные человека будут в максимальной безопасности, - настолько, насколько это, конечно, возможно вообще в цифровом мире. Для этого предстоит синхронизировать технологии и нормативное регулирование в области защиты и оборота персональных данных", - сказал Медведев, выступая на деловом инвестиционном саммите АСЕАН в Бангкоке.
"Технологии синхронизировать, конечно, гораздо проще, чем нормативное регулирование, поскольку для этого требуются решения практически всех государств, в противном случае этим нет смысла заниматься. Но надеюсь, что мы сможем договориться", - отметил российский премьер.
31 октября, 00:36РИА НовостиАссоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)