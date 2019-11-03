Медведев предложил АСЕАН синхронизировать регулирование защиты данных

"Нужно формировать и общую среду доверия в киберпространстве, которая будет работать в интересах всего международного сообщества, среду, где персональные данные человека будут в максимальной безопасности, - настолько, насколько это, конечно, возможно вообще в цифровом мире. Для этого предстоит синхронизировать технологии и нормативное регулирование в области защиты и оборота персональных данных", - сказал Медведев, выступая на деловом инвестиционном саммите АСЕАН в Бангкоке.