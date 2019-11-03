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РИА Новости

Медведев предложил АСЕАН синхронизировать регулирование защиты данных

12:51 03.11.2019 (обновлено: 13:43 03.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) синхронизировать технологии и нормативное регулирование в области защиты и оборота персональных данных.
"Нужно формировать и общую среду доверия в киберпространстве, которая будет работать в интересах всего международного сообщества, среду, где персональные данные человека будут в максимальной безопасности, - настолько, насколько это, конечно, возможно вообще в цифровом мире. Для этого предстоит синхронизировать технологии и нормативное регулирование в области защиты и оборота персональных данных", - сказал Медведев, выступая на деловом инвестиционном саммите АСЕАН в Бангкоке.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Вчера, 12:42РИА Новости
Россия готова делиться со странами АСЕАН цифровым опытом, заявил Медведев
"Технологии синхронизировать, конечно, гораздо проще, чем нормативное регулирование, поскольку для этого требуются решения практически всех государств, в противном случае этим нет смысла заниматься. Но надеюсь, что мы сможем договориться", - отметил российский премьер.
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31 октября, 00:36РИА Новости
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
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Экономическое сообщество АСЕАНДмитрий МедведевБангкокРоссияЭкономика
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