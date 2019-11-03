Медведев призвал партнеров по АСЕАН сотрудничать в сфере кибербезопасности

"Конечно, совместные усилия нужны в сфере кибербезопасности. Мир в этом смысле становится все более и более уязвимым. Каждые 14 секунд - давайте вдумаемся в эту цифру - происходят кибератаки. Бороться с этим вызовом можно более эффективно, если сотрудничество будут осуществлять заинтересованные страны и межгосударственные объединения", - заявил Медведев, выступая на деловом инвестиционном саммите АСЕАН в Бангкоке.