Медведев призвал партнеров по АСЕАН сотрудничать в сфере кибербезопасности

БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал партнеров по ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сотрудничать в области кибербезопасности, отметив, что мир в этом плане становится все более уязвимым.
"Конечно, совместные усилия нужны в сфере кибербезопасности. Мир в этом смысле становится все более и более уязвимым. Каждые 14 секунд - давайте вдумаемся в эту цифру - происходят кибератаки. Бороться с этим вызовом можно более эффективно, если сотрудничество будут осуществлять заинтересованные страны и межгосударственные объединения", - заявил Медведев, выступая на деловом инвестиционном саммите АСЕАН в Бангкоке.
Он подчеркнул, что российская сторона рассматривает асеановскую "десятку" стран и региональный форум АСЕАН как важные площадки по обеспечению международной информационной безопасности.
"Мы уже заложили фундамент для диалога по этому вопросу, приняв в прошлом году в Сингапуре на саммите Россия-АСЕАН совместное заявление по проблематике использования информационно-коммуникационных технологий. Пора переходить уже к практической работе, как можно скорее начать переговоры по этому направлению", - призвал российский премьер.
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В состав АСЕАН входят 10 стран - Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Вьетнам.