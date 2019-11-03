Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco

ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Саудовское управление по рынку капитала (CMA) согласилось утвердить заявку государственной нефтяной компании Саудовское управление по рынку капитала (CMA) согласилось утвердить заявку государственной нефтяной компании Saudi Aramco на частичное размещение ее акций на рынке, говорится в сообщении управления на его сайте.

"Управление рынка капитала объявляет о выпуске постановления совета управления, утверждающего заявку саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на регистрацию и размещение части ее акций в открытом доступе (IPO). Проспект эмиссии будет опубликован до начала IPO. Проспект содержит информацию и данные, которые инвестору необходимо знать перед принятием инвестиционного решения, включая финансовую отчетность компании и полную информацию о ее деятельности и управлении", - говорится в сообщении.

"Проспект содержит информацию и данные, которые инвестору необходимо знать перед принятием инвестиционного решения, включая финансовую отчетность компании и полную информацию о ее деятельности и управлении", - сообщило управление.

Там отметили, что согласие на IPO считается действительным в течение 6 месяцев с даты принятия решения и будет считаться отмененным, если размещение акций не пройдет за это время.

Управление не уточнило количество акций, которое может быть размещено, срок начала сбора заявок или площадку размещения. Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники сообщил, что процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Как предполагается, само размещение может начаться 4 декабря.

Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, но листинг компании несколько раз переносился.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Saudi Aramco выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций, в том числе JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group.

По информации агентства, Saudi Aramco намерена разместить 1% своих акций до конца текущего года, еще один 1% будет выставлен на IPO в 2020 году. Всего на биржу предполагается вывести 5% акций компании.