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РИА Новости

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco

11:42 03.11.2019 (обновлено: 11:45 03.11.2019)
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© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco
© РИА Новости
Табличка на объекте Saudi Aramco. Архивное фото
ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Саудовское управление по рынку капитала (CMA) согласилось утвердить заявку государственной нефтяной компании Saudi Aramco на частичное размещение ее акций на рынке, говорится в сообщении управления на его сайте.
"Управление рынка капитала объявляет о выпуске постановления совета управления, утверждающего заявку саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на регистрацию и размещение части ее акций в открытом доступе (IPO). Проспект эмиссии будет опубликован до начала IPO. Проспект содержит информацию и данные, которые инвестору необходимо знать перед принятием инвестиционного решения, включая финансовую отчетность компании и полную информацию о ее деятельности и управлении", - говорится в сообщении.
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"Проспект содержит информацию и данные, которые инвестору необходимо знать перед принятием инвестиционного решения, включая финансовую отчетность компании и полную информацию о ее деятельности и управлении", - сообщило управление.
Там отметили, что согласие на IPO считается действительным в течение 6 месяцев с даты принятия решения и будет считаться отмененным, если размещение акций не пройдет за это время.
Управление не уточнило количество акций, которое может быть размещено, срок начала сбора заявок или площадку размещения. Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники сообщил, что процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Как предполагается, само размещение может начаться 4 декабря.
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Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, но листинг компании несколько раз переносился.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Saudi Aramco выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций, в том числе JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group.
По информации агентства, Saudi Aramco намерена разместить 1% своих акций до конца текущего года, еще один 1% будет выставлен на IPO в 2020 году. Всего на биржу предполагается вывести 5% акций компании.
Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена на уровне около 2 триллионов долларов, а 5% акций - 100 миллиардов.
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