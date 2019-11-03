Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T15:23Z
https://ria.ru/20191103/1560538335.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156053/81/1560538118_0:82:3047:1796_1036x0_80_0_0_e5fff12b5b303213d79966ccaa143e45.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Архиепископ Дубнинский Иоанн получил сан митрополита

11:29 03.11.2019 (обновлено: 15:23 03.11.2019)
1169
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето) сана митрополита, соответствующий указ патриарха был зачитан в воскресенье во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
"Во внимание к стоянию в канонической истине и к пастырским трудам, приведшим к восстановлению церковного единства с матерью - Русской православной церковью Западноевропейского церковного удела, основанного в 1921 году под руководством митрополита Евлогия (Георгиевского), вы удостаиваетесь сана митрополита при сохранении за вами также традиционного литургического поминовения "господина нашего высокопреосвященнейшего митрополита Дубнинского Иоанна, архиепископа западноевропейских приходов русской традиции", - говорится в тексте документа.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции 2-4 ноября принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю ее присоединения к Русской православной церкви.
По оценке патриарха Кирилла, воссоединение РПЦ и Архиепископии - это "не просто церковное деяние", а "последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа".
Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
1 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
"Секретный договор" Варфоломея с Киевом аукнулся раскольникам
Для участия в торжествах в российскую столицу в пятницу прибыла делегация представителей архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето), численностью более 100 человек. Это потомки первой русской эмиграции, представители современных русской, белорусской, украинской, молдавской эмиграций, а также французы, бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки и сербы.
Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли патриарх Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет. В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, когда "восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе — собор Александра Невского в Париже
15 сентября, 08:00Религия и мировоззрение
"Единственный вариант — Москва". Вековая проблема Русской церкви решена
В ноябре 2018 года указом Константинопольского патриарха Варфоломея был ликвидирован особый статус церковного образования. Приходам было предписано влиться в греческие митрополии тех стран, в которых они расположены. Это означало бы самоликвидацию Архиепископии. В сентябре 2019 года пастырское собрание духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции приняло большинством голосов решение просить о каноническом присоединении к Московскому патриархату. Седьмого октября Священный Синод РПЦ постановил принять в юрисдикцию Московского патриархата клириков и приходов архиепископии, выразивших таковое желание.
При этом структура была принята в состав Русской церкви "на условиях сохранения богослужебных, языковых и пастырских особенностей, а также особенностей церковного управления, являющихся частью ее традиций". В настоящее время прихожанами приходов, которые в 20-30 годы ХХ века создавались русскими, являются многие местные жители тех стран, где они расположены, в том числе французы, немцы, англичане.
5931001
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеАрхиепископ ИоаннВозвращение Архиепископии Западной Европы в РПЦНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии главу Элладской церкви
Флаги России и ЕС
Эксперт оценил заявление норвежского политика о снятии санкций с России
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
Архиепископ Кипрский прокомментировал ситуацию вокруг ПЦУ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Аэропорт Борисполь
Украине предрекли "печальный сценарий" из-за отсутствия авиасообщения с РФ
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, вылетает в Москву
Эльджаркиев Ибрагим
СМИ назвали имя попутчика убитого начальника центра "Э" по Ингушетии
Города мира. Херсониссос
Паломнический центр РПЦ обнародовал черный список епархий Элладской церкви
Покупка автомобиля в автосалоне
Названы российские регионы, где чаще всего покупают новые автомобили
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Кирилл поблагодарил приходы русской традиции за возвращение в РПЦ
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви
Свято-Александро-Невский Кафедральный Собор в Париже
В парижской Архиепископии рассказали, кто не захотел воссоединения с РПЦ
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале начали проверку после избиения кондуктора до потери сознания
Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
"Секретный договор" Варфоломея с Киевом аукнулся раскольникам
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
Лента новостейМолния