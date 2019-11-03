Архиепископ Дубнинский Иоанн получил сан митрополита

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето) сана митрополита, соответствующий указ патриарха был зачитан в воскресенье во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

"Во внимание к стоянию в канонической истине и к пастырским трудам, приведшим к восстановлению церковного единства с матерью - Русской православной церковью Западноевропейского церковного удела, основанного в 1921 году под руководством митрополита Евлогия (Георгиевского), вы удостаиваетесь сана митрополита при сохранении за вами также традиционного литургического поминовения "господина нашего высокопреосвященнейшего митрополита Дубнинского Иоанна, архиепископа западноевропейских приходов русской традиции", - говорится в тексте документа.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве © РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции 2-4 ноября принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю ее присоединения к Русской православной церкви.

По оценке патриарха Кирилла , воссоединение РПЦ и Архиепископии - это "не просто церковное деяние", а "последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа".

Для участия в торжествах в российскую столицу в пятницу прибыла делегация представителей архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето), численностью более 100 человек. Это потомки первой русской эмиграции, представители современных русской, белорусской, украинской, молдавской эмиграций, а также французы, бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки и сербы.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли патриарх Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет. В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, когда "восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".

В ноябре 2018 года указом Константинопольского патриарха Варфоломея был ликвидирован особый статус церковного образования. Приходам было предписано влиться в греческие митрополии тех стран, в которых они расположены. Это означало бы самоликвидацию Архиепископии. В сентябре 2019 года пастырское собрание духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции приняло большинством голосов решение просить о каноническом присоединении к Московскому патриархату. Седьмого октября Священный Синод РПЦ постановил принять в юрисдикцию Московского патриархата клириков и приходов архиепископии, выразивших таковое желание.