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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

11:11 03.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 25, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – десять; Алеппо – девять; Латакия – девять; Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 12; Хама – шесть; Алеппо – четыре; Латакия – три", - говорится в сообщении.
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Война в СирииМинистерство обороны РФСирияРоссияВ мире
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