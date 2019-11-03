Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 25, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – десять; Алеппо – девять; Латакия – девять; Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 12; Хама – шесть; Алеппо – четыре; Латакия – три", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор. Жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,4 тонны.