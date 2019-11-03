Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – десять; Алеппо – девять; Латакия – девять; Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 12; Хама – шесть; Алеппо – четыре; Латакия – три", - говорится в сообщении.