В Азербайджане два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса

"В Гобустанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Инцидент зафиксирован на автомобильной дороге Баку – Шамахы. Микроавтобус марки Mercedes врезался в барьер на обочине дороги. В результате ДТП погибли два человека", - сообщает ведомство.