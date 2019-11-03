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РИА Новости

В Азербайджане два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса

09:34 03.11.2019
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© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь в Азербайджане. Архивное фото
Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото. Архивное фото
БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса на дороге Баку – Шамахы в Азербайджане, сообщило в воскресенье МЧС страны.
"В Гобустанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Инцидент зафиксирован на автомобильной дороге Баку – Шамахы. Микроавтобус марки Mercedes врезался в барьер на обочине дороги. В результате ДТП погибли два человека", - сообщает ведомство.
В Шамахинской районной центральной больнице РИА Новости сообщили, что с различными травмами в больницу были доставлены три человека.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
2 ноября, 21:11РИА Новости
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МЧС РФАзербайджанПроисшествия
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