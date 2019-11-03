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РИА Новости
Война в Сирии

Байден заявил об усилении позиций России в Сирии из-за политики Трампа

07:06 03.11.2019 (обновлено: 09:02 03.11.2019)
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Экс-вице-президент США Джо Байден отметил укрепление позиций России и президента Сирии Башара Асада, подчеркнув, что у президента США Дональда Трампа нет внешней политики как таковой, пишет издание Wall Street Journal.
"Все перевернулось вверх дном, и мы фактически остались там (в Сирии. — Прим. ред.) одни", — заявил Байден в интервью изданию.
Политик также раскритиковал слова Трампа о желании захватить нефтяные месторождения.
"Это сродни гигантскому плакату для вербовки ИГ* размером 300 футов (91 метр. — Прим. ред.)", — отметил экс-вице-президент.
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Сирийская нефть

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение США эксплуатировать нефтяные месторождения в Сирии незаконно и Москва будет отстаивать эту позицию в контактах с Вашингтоном.
По информации Минобороны России, Вашингтон ежемесячно получает от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
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Американские выборы

Выборы президента пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать.
Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победителя изберут на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу. В большинстве общенациональных опросов Байден — первый, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс занимают второе и третье место.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииБерни СандерсИсламское государствоДональд ТрампThe Wall Street JournalБашар АсадСирияРоссияСШАВ мире
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