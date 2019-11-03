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РИА Новости
Война в Сирии

Около 80% маршрута военной полиции России у Кобани проходит по бездорожью

05:04 03.11.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии. Архивное фото
КОБАНИ (Сирия), 3 ноя - РИА Новости. Около 80 процентов маршрута военной полиции ВС РФ при патрулировании около Кобани у северной границы Сирии проходит по бездорожью, передает корреспондент РИА Новости.
Патрулирование уже несколько дней подряд осуществляет колонна, в составе которой три бронеавтомобиля "Тигр" и один БТР.
Ежедневно маршрут колонны изменяется: важно, чтобы под контролем оставалась каждая улица севера Сирии. Неизменным остается расстояние – 160 километров, из них 80% - бездорожье.
Житель одного из близлежащих поселков Халид Газаль Жнеди говорит, что когда здесь все оккупировали террористы, ему нечем было кормить семью.
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"Еды просто не было. Мне удавалось найти только воду, и все. Когда мы выходили на улицу, чтобы найти продукты, боевики стреляли в нас. Когда пришли россияне, здесь стало спокойно – мы снова возвращаемся к мирной жизни", - сказал он.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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Война в СирииВооруженные силы РФСергей ШойгуСирияРоссияВ мире
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