Около 80% маршрута военной полиции России у Кобани проходит по бездорожью

КОБАНИ (Сирия), 3 ноя - РИА Новости. Около 80 процентов маршрута Около 80 процентов маршрута военной полиции ВС РФ при патрулировании около Кобани у северной границы Сирии проходит по бездорожью, передает корреспондент РИА Новости.

Патрулирование уже несколько дней подряд осуществляет колонна, в составе которой три бронеавтомобиля "Тигр" и один БТР.

Ежедневно маршрут колонны изменяется: важно, чтобы под контролем оставалась каждая улица севера Сирии. Неизменным остается расстояние – 160 километров, из них 80% - бездорожье.

Житель одного из близлежащих поселков Халид Газаль Жнеди говорит, что когда здесь все оккупировали террористы, ему нечем было кормить семью.

"Еды просто не было. Мне удавалось найти только воду, и все. Когда мы выходили на улицу, чтобы найти продукты, боевики стреляли в нас. Когда пришли россияне, здесь стало спокойно – мы снова возвращаемся к мирной жизни", - сказал он.

Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.