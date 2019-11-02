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РИА Новости

МИД призвал жестче реагировать на давление Киева на СМИ

15:43 02.11.2019 (обновлено: 15:46 02.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МИД РФ призывает профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации (НПО) жестче реагировать на все формы давления украинских властей на СМИ, включая устранение неугодных киевским властям журналистов, говорится в сообщении МИД РФ по поводу Международного дня прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов, отмечаемого 2 ноября.
"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО реагировать жестче и решительно осуждать все формы давления украинских властей на СМИ, включая устранение неугодных киевским властям журналистов", - сообщил говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook.
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
3 июня 2018, 11:50РИА Новости
"Давление и угрозы". В МИД рассказали о работе журналистов на Украине
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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