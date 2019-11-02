В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление от мамы девятилетней девочки. В нем указывается, что мужчина пытался затащить ее дочь в автомобиль.

Как отмечается, ребенок смог вырваться и добежать до дома. Там девочка рассказала о произошедшем отцу.

Тот, выбежав на улицу, поймал подозреваемого и вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В пресс-службе областного главка МВД подтвердили задержание 30-летнего мужчины. Ранее он был судим.