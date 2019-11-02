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РИА Новости

Протестующие в Гонконге закидали полицию бутылками с зажигательной смесью

13:37 02.11.2019
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© Фото из Twitter TRT World nowПротестующие в Гонконге
Протестующие в Гонконге
© Фото из Twitter TRT World now
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Участники протестов в Гонконге закидывали полицейских бутылками с зажигательной смесью в районе Ваньчай, сообщает газета South China Morning Post.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня полицейские применили водометы в районе Ваньчай. Вода в них была смешана со слезоточивым газом. Некоторые демонстранты собрались в районе улицы Квинс-роад и строят баррикады из кирпичей и других предметов.
На бутылки с зажигательной смесью полиция ответила слезоточивым газом, после чего демонстранты немного отступили и стали кидать кирпичи на дорогу.
В субботу более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Полиция подняла черный флаг и призвала собравшихся разойтись, потому что митинг не был согласован.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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