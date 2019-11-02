В Гонконге для разгона митингующих применили воду со слезоточивым газом

Полицейские во время протестов в Гонконге

Полицейские во время протестов в Гонконге

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция в Полиция в Гонконге разгоняет собравшихся в районе Ваньчай водой со слезоточивым газом из водометов, сообщает телерадиокорпорация RTHK

В субботу более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Полиция подняла черный флаг и призвала собравшихся разойтись, потому что митинг не был согласован. Потом она применила слезоточивый газ.

Во второй половине дня полицейские применили водометы в районе Ваньчай. Вода в них была смешана со слезоточивым газом. Некоторые демонстранты собрались в районе улицы Квинс-роад и строят баррикады из кирпичей и других предметов.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.