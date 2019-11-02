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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из Иордании и Ливана

12:34 02.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Свыше 700 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 739 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 171 человек (женщин – 51, детей – 88), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 568 человек (женщин – 170, детей – 290)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулось четыре беженца.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 28 взрывоопасных предметов.
Дамаск, Сирия
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В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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