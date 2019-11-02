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РИА Новости

В Тегеране появились новые граффити перед бывшим посольством США

12:14 02.11.2019 (обновлено: 15:02 02.11.2019)
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© РИА Новости / Антон БыстровНовые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 2 ноя – РИА Новости. Новые граффити появились перед бывшим посольством США в иранской столице перед 40-й годовщиной его захвата, передает корреспондент РИА Новости.
Граффити, нанесенные на забор, были продемонстрированы в преддверии 40-й годовщины знакового события в новейшей истории Ирана. 4 ноября 1979 года порядка 400 студентов, называвших себя членами Движения мусульманских студентов — последователей курса лидера исламской революции в Иране имама Хомейни, взяли под контроль посольство США, а также его персонал.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
1 ноября, 01:33РИА Новости
США ввели новые санкции против Ирана
В ответ на захват посольства президент США Джимми Картер заморозил иранские счета в американских банках, объявил эмбарго на иранскую нефть (несмотря на энергетический кризис), разорвал дипломатические отношения с Ираном и ввел против Тегерана экономическое эмбарго.
Кризис с американскими заложниками разрешился спустя 444 дня, в январе 1981 года, когда около 50 из них вернулись в Штаты.
Несмотря на то, что сторонам удалось впоследствии решить этот вопрос подписанием Алжирских соглашений, дипломатические отношения не были восстановлены, их нет и по сей день. Интересы США в Тегеране представляет Швейцария.
Сейчас же на территории бывшего посольства США находится музей, посвященный событиям тех дней, а изрисованный целым рядом граффити каменный забор является одной из визитных карточек иранской столицы. Наибольшей популярностью среди туристов во время прогулки по улице Талегани, где расположен музей, до недавнего времени пользовалось гротескное изображение Статуи Свободы с черепом вместо лица на фоне американского флага.
© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране
1 из 2
Антиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
© AFP 2019 / Atta KenareИранская женщина проходит мимо граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране.
Иранская женщина проходит мимо граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
2 из 2
Иранская женщина проходит мимо граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране.
© AFP 2019 / Atta Kenare
1 из 2
Антиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
2 из 2
Иранская женщина проходит мимо граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране.
© AFP 2019 / Atta Kenare
В субботу забор перед музеем приобрел новый облик, на замену прежним граффити пришли новые, которые, как отмечали представители музея в разговоре с агентством Fars, отображают три основных темы: "Закат Америки и Запада", "Американские преступления в мире", "Преступления США в Иране".
© РИА Новости / Антон БыстровНовые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Новые изображения имеют не только абстрактный посыл, отображая слабость американского милитаризма и его преступления, в частности в виде "обессилившего" револьвера с понурым дулом, звездно-полосатого флага, где вместо светил – черепа, а из волнообразных полос вырастают военные, устремившие свой взгляд на восток, но и актуальное состояние отношений США и Ирана.
© РИА Новости / Антон БыстровНовые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Кроме того, на одном из граффити в виде марок изображены наиболее стереотипные "товары", образы которых возникают, когда речь заходить об американском образе жизни: буква "М", напоминающая сеть ресторанов быстрого питания "Макдональдс", Микки-Маус с пистолетом, звездно-полосатая шляпа Дяди Сэма, гротескно изображенный пистолет с клоунским париком. По сюжету граффити, все это стоит один американский доллар и выдержано в цветах американского флага.
© РИА Новости / Антон БыстровНовые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
1 из 3
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
© РИА Новости / Антон БыстровНовые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
2 из 3
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
© РИА Новости / Антон БыстровНовые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
3 из 3
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
1 из 3
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
2 из 3
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
3 из 3
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
Часть граффити прикрыта занавесом.
Особое внимание к себе привлекает еще одно изображение с большим количеством деталей, которое может отсылать к текущим американо-иранским отношениям: за столом сидят два человека – с левой стороны представитель США, с правой представитель Ирана, обсуждая какой-то вопрос. Оба в костюмах, но у представителя Соединенных Штатов есть одна примечательная деталь – есть пиджак, но вместо брюк – милитари-штаны с наколенниками и армейские ботинки, скрытые от глаза иранского собеседника.
© РИА Новости / Антон БыстровНовые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
На фоне ведущихся в последнее время разговоров о возможности переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе это граффити приобретает особый подтекст, как бы подтверждая неоднократно звучавшую установку со стороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи не доверять Западу.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануАли ХаменеиТегеран (город)СШАВ мире
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