Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T13:59Z
https://ria.ru/20191102/1560519535.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153314/88/1533148844_0:0:2449:1378_1036x0_80_0_0_aa74ec8650dee799580df04ca7453a7c.jpg
РИА Новости
Культура

Объявлена фестивальная программа VIII культурного форума в Санкт-Петербурге

13:59 02.11.2019
88
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМузыкант Игорь Бутман выступает на концерте «Jazz Across Borders»
Музыкант Игорь Бутман выступает на концерте «Jazz Across Borders»
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Организаторы VIII Международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге, объявили фестивальную программу. Ее тема в этом году — живой диалог культур, эпох и исполнительских школ России, Китая, Германии, Японии, Великобритании и других стран.
На фестивале впервые выступит с гастролями труппа Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. Они покажут на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова спектакли "Метаморфозы-2: Жены артистов" и "Метаморфозы-3: Враги", основанные на произведениях Антона Чехова и Ивана Бунина.
© Фото : Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова

Фрагмент спектакля "Метаморфозы-3: Враги"

Итоговый показ спектакля Метаморфозы-3: Враги
1 из 3

Фрагмент спектакля "Метаморфозы-3: Враги"

© Фото : Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова
© Фото : Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова

Сцена из спектакля "Метаморфозы-3: Враги"

Итоговый показ спектакля Метаморфозы-3: Враги
2 из 3

Сцена из спектакля "Метаморфозы-3: Враги"

© Фото : Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова
© Фото : Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова

Сцена из спектакля "Метаморфозы-3: Враги"

Итоговый показ спектакля Метаморфозы-3: Враги
3 из 3

Сцена из спектакля "Метаморфозы-3: Враги"

© Фото : Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова
1 из 3

Фрагмент спектакля "Метаморфозы-3: Враги"

© Фото : Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова
2 из 3

Сцена из спектакля "Метаморфозы-3: Враги"

© Фото : Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова
3 из 3

Сцена из спектакля "Метаморфозы-3: Враги"

© Фото : Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова
Одним из событий спецпрограммы "Страна-гость" станет спектакль "Принц Ланьлина" Китайского государственного драматического театра, в котором переплетаются традиции и современное искусство.
Также можно будет увидеть японскую версию "Сирано де Бержерака" японской Театральной компании Судзуки в Тоге (SCOT) и премьеру "Мюзик-холла" "Шелк", созданную по мотивам романа Алессандро Барикко.
Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева и Шанхайский национальный оркестр дадут совместный концерт, приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В программе прозвучат произведения современных китайских композиторов.
На программе "Иоганн Себастьян Бах и Эдвард Уильям Элгар", которая состоится в Церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе), все желающие смогут погрузиться в диалог двух музыкальных эпох — барокко и романтизма. Концерт пройдет в рамках Года музыки Великобритании и России 2019.
Финальным аккордом станет гала-концерт III Международного форум-феста Jazz Across Borders в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. На одной сцене встретятся звезды европейского джаза, трубач-виртуоз Тиль Брённер (Германия) и президент форум-феста, выдающейся саксофонист Игорь Бутман.
Подробнее об этих и других мероприятиях можно узнать сайте форума.
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года.
Перед началом лекции министра культуры РФ Владимира Мединского в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
30 октября, 21:18Радио Sputnik
Петербургский культурный форум продвинет российское кино и анимацию в мире
000000
КультураИгорь БутманКитайМузыкаТеатрНовости культурыСанкт-Петербургский Международный культурный форумИоганн Себастьян БахИван БунинЯпонияАнтон Чехов
Рекомендуем
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
Крупные ЧП на водном транспорте в России в 2017-2019 годах
Зал судебных заседаний
Верховный суд оставил в силе приговор "банде нацистов", орудовавшей в Омске
Участник саммита Россия — АСЕАН фотографирует флаги в конгресс-центре в Сочи
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Вывеска Danske Bank
ЦБ аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank
Здание музея современного искусства Гараж в Парке Горького
Музей современного искусства "Гараж" объявил планы на 2020 год
Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
Катастрофа российского самолета Airbus A321 "Когалымавиа" в Египте
Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
Хэллоуин – канун католического Дня Всех Святых
Сцена из спектакля Синяя птица по пьесе Мориса Метерлинка.
МХАТ им. Горького представляет восстановленный спектакль "Синяя птица"
Полиция Великобритании
Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
Участники акции протеста в Гонконге
Синьхуа осудило протестующих, напавших на филиал агентства в Гонконге
Сергей Цивилев
В Кузбассе усилят меры безопасности после трагедии в детсаду в Нарьян-Маре
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Лидер движения За права человека Лев Пономарев
Движение "За права человека"
На фестивале молодого вина
"Ноябрьфест" в Крыму собрал 15 виноделен и 30 предприятий гастрономии
Председатель каталонского женералитета Ким Торра
Глава Каталонии донес в суд на самого себя из-за участия в референдуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
21:35Сын Хрущева прокомментировал статью испанских СМИ о Царь-бомбе
Лента новостейМолния