Объявлена фестивальная программа VIII культурного форума в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Организаторы VIII Международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге, объявили фестивальную программу. Ее тема в этом году — живой диалог культур, эпох и исполнительских школ России, Китая, Германии, Японии, Великобритании и других стран.

На фестивале впервые выступит с гастролями труппа Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. Они покажут на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова спектакли "Метаморфозы-2: Жены артистов" и "Метаморфозы-3: Враги", основанные на произведениях Антона Чехова и Ивана Бунина.

Одним из событий спецпрограммы "Страна-гость" станет спектакль "Принц Ланьлина" Китайского государственного драматического театра, в котором переплетаются традиции и современное искусство.

Также можно будет увидеть японскую версию "Сирано де Бержерака" японской Театральной компании Судзуки в Тоге (SCOT) и премьеру "Мюзик-холла" "Шелк", созданную по мотивам романа Алессандро Барикко.

Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева и Шанхайский национальный оркестр дадут совместный концерт, приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В программе прозвучат произведения современных китайских композиторов.

На программе "Иоганн Себастьян Бах и Эдвард Уильям Элгар", которая состоится в Церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе), все желающие смогут погрузиться в диалог двух музыкальных эпох — барокко и романтизма. Концерт пройдет в рамках Года музыки Великобритании и России 2019.

Финальным аккордом станет гала-концерт III Международного форум-феста Jazz Across Borders в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. На одной сцене встретятся звезды европейского джаза, трубач-виртуоз Тиль Брённер (Германия) и президент форум-феста, выдающейся саксофонист Игорь Бутман.

Подробнее об этих и других мероприятиях можно узнать сайте форума.