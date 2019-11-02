Медведев поздравил народную артистку Раису Максимову с юбилеем

"Редкое дарование, верность лучшим традициям мхатовской школы, умение быть искренней и естественной в каждой роли позволили Вам стать одной из ярких звёзд МХТ", - говорится в телеграмме.

По слова Медведева, на сцене артистка рассказывает пронзительные истории о судьбах людей, человеческих взаимоотношениях, любви и надежде, заставляя зрителей переживать и размышлять о жизни вместе с ее героинями.