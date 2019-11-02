Медведев поздравил народную артистку Раису Максимову с юбилеем

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил актрису театра и кино Раису Максимову с юбилеем, отметив, что редкий дар позволил ей стать одной из ярких звезд Московского художественного театра, телеграмма размещена на сайте кабмина.
Народная артистка РСФСР Раиса Максимова в субботу празднует 90-летие.
"Редкое дарование, верность лучшим традициям мхатовской школы, умение быть искренней и естественной в каждой роли позволили Вам стать одной из ярких звёзд МХТ", - говорится в телеграмме.
По слова Медведева, на сцене артистка рассказывает пронзительные истории о судьбах людей, человеческих взаимоотношениях, любви и надежде, заставляя зрителей переживать и размышлять о жизни вместе с ее героинями.
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