МХАТ им. Горького представляет восстановленный спектакль "Синяя птица"

Артист Василий Корнуков в роли хлеба из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного Академического театра имени М.Горького. 1960 год
Артист Василий Корнуков в роли хлеба из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного Академического театра имени М.Горького. 1960 год
Советский актер театра и кино Константин Константинович Градополов в роли сахара в сцене из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного академического театра имени М. Горького. 1960 год
Советский актер театра и кино Константин Константинович Градополов в роли сахара в сцене из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного академического театра имени М. Горького. 1960 год
Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Света - артистка В. Строева. 1966 год
Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Света - артистка В. Строева. 1966 год
Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Молока - Г. Попова. 1966 год
Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Молока - Г. Попова. 1966 год
Артист Василий Корнуков в роли хлеба из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного Академического театра имени М.Горького. 1960 год
Советский актер театра и кино Константин Константинович Градополов в роли сахара в сцене из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного академического театра имени М. Горького. 1960 год
Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Света - артистка В. Строева. 1966 год
Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Молока - Г. Попова. 1966 год