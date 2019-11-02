МХАТ им. Горького представляет восстановленный спектакль "Синяя птица"

Сцена из спектакля "Синяя птица" по пьесе Мориса Метерлинка.

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Премьера реконструированной версии легендарного спектакля Константина Станиславского "Синяя птица", единственной работы мастера, дожившей до наших дней, состоится 2 ноября в МХАТ им. Горького, сообщили в пресс-службе театра.

Премьера первой версии спектакля "Синяя птица" состоялась 13 октября 1908 года. Вместе со Станиславским режиссерами спектакля стали Леопольд Сулержицкий и Иван Москвин. Автор художественного оформления – художник Владимир Егоров, музыку к спектаклю написал композитор-новатор Илья Сац. В главной женской роли выступила знаменитая актриса Алиса Коонен.

Постановка, поражавшая чудесами театральной машинерии, живописными костюмами и яркими аттракционами, стала воплощением безграничной детской фантазии.

Прошло 100 лет, многое поменялось в стране. С течением времени, под влиянием моды, из-за цензурных соображений и языковой "мишуры", в спектакле накапливался балласт, он терял глубину и энергетику.

Необходимо было очистить памятник культуры и театральной истории от наслоений времени и вернуть "Синей птице" статус символа русского национального театра.

"Синяя птица – святыня, которую необходимо сберечь для потомков. Спектакль был революционен для своего времени, поражал эффектами. В нашем случае рядом со словом реконструкция можно употребить слово реставрация. Уже при Станиславском спектакль начинал меняться, это затрагивало и смысл, и ритмы", - подчеркнул худрук МХАТа Эдуард Бояков.

Была проведена обширная исследовательская работа – восстановлены оригинальный текст, декорации и костюмы постановки 1925 года. Эта "детская" версия отличается от "взрослого" спектакля 1908 года, восстановление которого в долгосрочных планах театра, тем, что в ней изъяты три важные символистские сцены, к восприятию которых юные зрители еще не готовы.

В рамках реконструкции усовершенствовали декорационное оборудование, что позволит "Синей птице" гастролировать по России и за рубежом.

Режиссеры восстановления – худрук МХАТа Эдуард Бояков и актриса Наталья Пирогова, долгие годы ответственная за сохранение спектакля.