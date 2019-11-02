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РИА Новости
Культура

МХАТ им. Горького представляет восстановленный спектакль "Синяя птица"

12:35 02.11.2019 (обновлено: 13:03 02.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ОзерскийСцена из спектакля "Синяя птица" по пьесе Мориса Метерлинка.
Сцена из спектакля Синяя птица по пьесе Мориса Метерлинка.
© РИА Новости / Михаил Озерский
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Премьера реконструированной версии легендарного спектакля Константина Станиславского "Синяя птица", единственной работы мастера, дожившей до наших дней, состоится 2 ноября в МХАТ им. Горького, сообщили в пресс-службе театра.
Премьера первой версии спектакля "Синяя птица" состоялась 13 октября 1908 года. Вместе со Станиславским режиссерами спектакля стали Леопольд Сулержицкий и Иван Москвин. Автор художественного оформления – художник Владимир Егоров, музыку к спектаклю написал композитор-новатор Илья Сац. В главной женской роли выступила знаменитая актриса Алиса Коонен.
Постановка, поражавшая чудесами театральной машинерии, живописными костюмами и яркими аттракционами, стала воплощением безграничной детской фантазии.
Прошло 100 лет, многое поменялось в стране. С течением времени, под влиянием моды, из-за цензурных соображений и языковой "мишуры", в спектакле накапливался балласт, он терял глубину и энергетику.
© РИА Новости / Михаил ОзерскийСцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". Тильтиль - А.Горюнова (слева), Митиль - Н.Гуляева. Московский Художественный академический театр СССР им. М.Горького (ныне - Московский Художественный академический театр им. М.Горького).
Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка Синяя птица. Тильтиль - А.Горюнова (слева), Митиль - Н.Гуляева. Московский Художественный академический театр СССР им. М.Горького (ныне - Московский Художественный академический театр им. М.Горького). 1968 год
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Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". Тильтиль - А.Горюнова (слева), Митиль - Н.Гуляева. Московский Художественный академический театр СССР им. М.Горького (ныне - Московский Художественный академический театр им. М.Горького).
© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Василий МалышевСцена из спектакля Московского художественного театра имени М. Горького "Синяя птица" по пьесе Мориса Метерлинка. В роли бабушки - артистка Наталья Богоявленская. В роли Митиль - артистка Нина Гуляева. 1956 год
Сцена из спектакля Московского художественного театра имени М. Горького Синяя птица по пьесе Мориса Метерлинка. В роли бабушки - артистка Наталья Богоявленская. В роли Митиль - артистка Нина Гуляева. 1956 год
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Сцена из спектакля Московского художественного театра имени М. Горького "Синяя птица" по пьесе Мориса Метерлинка. В роли бабушки - артистка Наталья Богоявленская. В роли Митиль - артистка Нина Гуляева. 1956 год
© РИА Новости / Василий Малышев
© РИА Новости / Михаил Озерский

Артист Василий Корнуков в роли хлеба из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного Академического театра имени М.Горького. 1960 год

Артист Василий Корнуков в роли хлеба из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка Синяя птица в постановке Московского Художественного Академического театра имени М.Горького. 1960 год
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Артист Василий Корнуков в роли хлеба из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного Академического театра имени М.Горького. 1960 год

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Михаил Озерский

Советский актер театра и кино Константин Константинович Градополов в роли сахара в сцене из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного академического театра имени М. Горького. 1960 год

Советский актер театра и кино Константин Константинович Градополов в роли сахара в сцене из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка Синяя птица в постановке Московского Художественного академического театра имени М. Горького. 1960 год
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Советский актер театра и кино Константин Константинович Градополов в роли сахара в сцене из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного академического театра имени М. Горького. 1960 год

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Владимир Минкевич

Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Света - артистка В. Строева. 1966 год

Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка Синяя птица. В роли Света - артистка В. Строева. 1966 год
5 из 6

Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Света - артистка В. Строева. 1966 год

© РИА Новости / Владимир Минкевич
© РИА Новости / Владимир Минкевич

Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Молока - Г. Попова. 1966 год

Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка Синяя птица. В роли Молока - Г. Попова. 1966 год
6 из 6

Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Молока - Г. Попова. 1966 год

© РИА Новости / Владимир Минкевич
1 из 6
Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". Тильтиль - А.Горюнова (слева), Митиль - Н.Гуляева. Московский Художественный академический театр СССР им. М.Горького (ныне - Московский Художественный академический театр им. М.Горького).
© РИА Новости / Михаил Озерский
2 из 6
Сцена из спектакля Московского художественного театра имени М. Горького "Синяя птица" по пьесе Мориса Метерлинка. В роли бабушки - артистка Наталья Богоявленская. В роли Митиль - артистка Нина Гуляева. 1956 год
© РИА Новости / Василий Малышев
3 из 6

Артист Василий Корнуков в роли хлеба из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного Академического театра имени М.Горького. 1960 год

© РИА Новости / Михаил Озерский
4 из 6

Советский актер театра и кино Константин Константинович Градополов в роли сахара в сцене из спектакля по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица" в постановке Московского Художественного академического театра имени М. Горького. 1960 год

© РИА Новости / Михаил Озерский
5 из 6

Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Света - артистка В. Строева. 1966 год

© РИА Новости / Владимир Минкевич
6 из 6

Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В роли Молока - Г. Попова. 1966 год

© РИА Новости / Владимир Минкевич
Необходимо было очистить памятник культуры и театральной истории от наслоений времени и вернуть "Синей птице" статус символа русского национального театра.
"Синяя птица – святыня, которую необходимо сберечь для потомков. Спектакль был революционен для своего времени, поражал эффектами. В нашем случае рядом со словом реконструкция можно употребить слово реставрация. Уже при Станиславском спектакль начинал меняться, это затрагивало и смысл, и ритмы", - подчеркнул худрук МХАТа Эдуард Бояков.
Была проведена обширная исследовательская работа – восстановлены оригинальный текст, декорации и костюмы постановки 1925 года. Эта "детская" версия отличается от "взрослого" спектакля 1908 года, восстановление которого в долгосрочных планах театра, тем, что в ней изъяты три важные символистские сцены, к восприятию которых юные зрители еще не готовы.
В рамках реконструкции усовершенствовали декорационное оборудование, что позволит "Синей птице" гастролировать по России и за рубежом.
Режиссеры восстановления – худрук МХАТа Эдуард Бояков и актриса Наталья Пирогова, долгие годы ответственная за сохранение спектакля.
Художники восстановления – Екатерина Кузнецова и Елена Зыкова. Работу над восстановлением текста провела историк, ведущий редактор МХАТ Юлиана Бачманова.
Сцена из оперы Сказка о царе Салтане
27 сентября, 08:00Культура
Цирк Франдетти теперь в Большом. Премьера "Сказки о царе Салтане"
100000
КультураТеатрНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоКонстантин СтаниславскийЭдуард БояковМосква
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