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РИА Новости
Культура

В Новосибирске будут петь, читать рэп и стихи на языках народов России

10:42 02.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. 1 июня 2018
Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве. 1 июня 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Носители более 30 национальных языков из 25 регионов приедут в Новосибирск на IV фестиваль национальных литератур народов России, сообщают организаторы мероприятия.
В дни празднования Дня народного единства с 3 по 4 ноября в Новосибирске пройдет крупнейший в стране литературный форум-фестиваль, посвященный национальным языкам и литературе народов России. Гостей мероприятия ждут литературные и поэтические чтения под аккомпанемент музыкальных исполнителей, концертные выступления и встречи с писателями.
"В программе по-настоящему диковинные номера. Скажем, на национальном поэтическом джеме, помимо русского и азербайджанского, прозвучат мокшанский, кабардинский, кабардинский, абазинский и другие непривычные сибирскому уху языки. Задача фестиваля - услышать, ощутить, испытать языки "в деле", прочувствовать географию и певучесть слов, придать фильмам, стихам и песням дополнительное измерение – кроме содержательного – абсолютной красоты и совершенства", - рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы фестиваля Антон Веселов.
В частности, отметил Веселов, гости фестиваля услышат хип-хоп на мансийском языке от рэпера BIZZO и посттрадиционную черкесскую музыку от коллектива JRPJEJ. Кроме того, на фестивале выступит удмуртская певица Наталья Дзыга, которая исполнит крези, языческие молитвы и календарно-обрядовые песни.
Поэтесса, драматург, переводчик и литературовед Эльмира Ашурбекова расскажет гостям фестиваля о своем творчестве и родном табасаранском языке, входящем в Книгу рекордов Гиннесса по сложности. Также в фестивале примут участие писатели Яна Вагнер, Вячеслав Ставецкий и чеченский поэт-переводчик Адам Ахматукаев. Опытом режиссуры в современной фольклорной драматургии поделится режиссер из Бурятии Олег Юмов.
Программа фестиваля также включает в себя книжный маркет Cheapcherrybooks. Кроме того, в рамках мероприятия организована развлекательная программа для детей "Сказки народов России".
Фестиваль пройдет в центре культуры и отдыха "Победа" на улице Ленина.
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