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РИА Новости
Культура

Выставка к юбилею театрального Бахрушинского музея открылась в Новом Манеже

09:04 02.11.2019 (обновлено: 12:32 02.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Театр.RUS" в Москве
Выставка Театр.RUS в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Большая выставка "Театр.Rus" о пути русского театра за четыре века, специально подготовленная к 125-летию театрального музея имени Бахрушина, открылась в Новом Манеже.
"Мы сегодня присутствуем на открытии главного события Года театра в музейной сфере, — сказал на открытии директор департамента музеев министерства культуры Владислав Кононов. — Очень интересное здесь решение: не только предметы из музейного фонда музея Бахрушина и 15 музеев-партнеров, но еще организовано сценическое театральное пространство, на котором будут проходить выступления различных театральных трупп, где будут сидеть слушатели лекций по истории отечественного и зарубежного театров".
Выставочный проект, представляющий экспонаты из театров и музеев по всей России, рассказывает о главных этапах развития русского театра за четыре века. Выставка разделена на несколько тематических зон: крепостной театр, императорские театры, МХТ - Мейерхольд - Таиров - русский авангард, театр в годы Великой Отечественной войны, советские театральные художники, театр для детей и новая театральная генерация (театр сегодня, лица нашего времени).
По словам директора музея Дмитрия Родионова, выставка представляет собой рассказ о людях, которые внесли свой личный грандиозный вклад в формирование национальной актерской школы и создание сценического пространства.
Он надеется, что выставка послужит своеобразным творческим импульсом для молодого поколения деятелей театра. "Чтобы сделать что-то свое, новое, необычное, по-своему выразить потребности сегодняшнего зрителя. Мне кажется, выставка дает бесконечный полет фантазии и возможностей", - заключил директор музея.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на открытии выставки "Театр.RUS" в Москве.

Выставка Театр.RUS в Москве
1 из 4

Посетительница на открытии выставки "Театр.RUS" в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на открытии выставки "Театр.RUS" к 125-летию основания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.

Выставка Театр.RUS в Москве
2 из 4

Посетители на открытии выставки "Театр.RUS" к 125-летию основания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Экспонаты выставки "Театр.RUS"

Выставка Театр.RUS в Москве
3 из 4

Экспонаты выставки "Театр.RUS"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на открытии выставки "Театр.RUS" к 125-летию основания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.

Посетители на открытии выставки Театр.RUS в Москве. Выставка Театр.RUS проводится в рамках Года театра и приурочена к 125-летию основания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.
4 из 4

Посетители на открытии выставки "Театр.RUS" к 125-летию основания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Посетительница на открытии выставки "Театр.RUS" в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Посетители на открытии выставки "Театр.RUS" к 125-летию основания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 4

Экспонаты выставки "Театр.RUS"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 4

Посетители на открытии выставки "Театр.RUS" к 125-летию основания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В экспозиции представлены эскизы, макеты, костюмы, афиши, плакаты, фотографии, живопись, графика, скульптура, аудио- и видеозаписи. В числе 2 тысяч экспонатов основную часть составили предметы из собрания Бахрушинского музея. Открывает выставку серия подлинных эстампажей наскальной живописи Хакасского национального музея с изображением древних масок и танцующих фигур. Одним из интереснейших экспонатов, особенно для детей, станет марионетка образца 1947 года из собрания Ульяновского театра кукол, а Новгородский музей-заповедник привез коллекцию уникальных масок скоморохов.
Ежедневно на выставке в специально сооруженном зале, оформленном декорациями, бутафорией и реквизитом из запасников московских театров, будет работать лекторий "Уроки профессии", а также пройдут презентации театральных проектов и изданий.
Сцена из спектакля Ревизор
23 сентября, 08:00Культура
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КультураТеатрНовости культурыВладислав КононовТеатральный музей имени БахрушинаМанежМосква
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