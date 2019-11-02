Выставка к юбилею театрального Бахрушинского музея открылась в Новом Манеже

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Большая выставка "Театр.Rus" о пути русского театра за четыре века, специально подготовленная к 125-летию театрального музея имени Бахрушина, открылась в Новом Манеже.

"Мы сегодня присутствуем на открытии главного события Года театра в музейной сфере, — сказал на открытии директор департамента музеев министерства культуры Владислав Кононов. — Очень интересное здесь решение: не только предметы из музейного фонда музея Бахрушина и 15 музеев-партнеров, но еще организовано сценическое театральное пространство, на котором будут проходить выступления различных театральных трупп, где будут сидеть слушатели лекций по истории отечественного и зарубежного театров".

Выставочный проект, представляющий экспонаты из театров и музеев по всей России, рассказывает о главных этапах развития русского театра за четыре века. Выставка разделена на несколько тематических зон: крепостной театр, императорские театры, МХТ - Мейерхольд - Таиров - русский авангард, театр в годы Великой Отечественной войны, советские театральные художники, театр для детей и новая театральная генерация (театр сегодня, лица нашего времени).

По словам директора музея Дмитрия Родионова, выставка представляет собой рассказ о людях, которые внесли свой личный грандиозный вклад в формирование национальной актерской школы и создание сценического пространства.

Он надеется, что выставка послужит своеобразным творческим импульсом для молодого поколения деятелей театра. "Чтобы сделать что-то свое, новое, необычное, по-своему выразить потребности сегодняшнего зрителя. Мне кажется, выставка дает бесконечный полет фантазии и возможностей", - заключил директор музея.

В экспозиции представлены эскизы, макеты, костюмы, афиши, плакаты, фотографии, живопись, графика, скульптура, аудио- и видеозаписи. В числе 2 тысяч экспонатов основную часть составили предметы из собрания Бахрушинского музея. Открывает выставку серия подлинных эстампажей наскальной живописи Хакасского национального музея с изображением древних масок и танцующих фигур. Одним из интереснейших экспонатов, особенно для детей, станет марионетка образца 1947 года из собрания Ульяновского театра кукол, а Новгородский музей-заповедник привез коллекцию уникальных масок скоморохов.