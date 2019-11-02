"Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. " Роскосмос " расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Контракт стоимостью более двух миллиардов рублей был подписан 25 июля. Ракета должна была быть готова к 15 октября 2021 года. Она предназначалась для выведения на орбиту спутников "Гонец-М" с номерами 33, 34 и 35.

Согласно материалам, контракт расторгнут 30 октября по решению "Роскосмоса". О причинах этого шага не сообщается.

В начале июня стало известно о проблемах с производством ракет "Ангара". Как сообщалось, омское ПО "Полет" ("дочка" Центра Хруничева) срывает сроки: отставание от производственного графика составляло от трех месяцев ("Ангара-А5") до года ("Ангара-1.2"). С января по май на предприятии не выполнили план, сотрудников лишили премии.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, которые должны прийти на смену ракетам "Рокот" и "Протон". В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".