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РИА Новости
РИА Наука

"Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара"

02:04 02.11.2019 (обновлено: 10:24 02.11.2019)
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© РИА Новости / Андрей КрасильниковМакет ракеты-носителя "Ангара-1.2"
Макет ракеты-носителя Ангара-1.2
© РИА Новости / Андрей Красильников
Макет ракеты-носителя "Ангара-1.2". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Контракт стоимостью более двух миллиардов рублей был подписан 25 июля. Ракета должна была быть готова к 15 октября 2021 года. Она предназначалась для выведения на орбиту спутников "Гонец-М" с номерами 33, 34 и 35.
Согласно материалам, контракт расторгнут 30 октября по решению "Роскосмоса". О причинах этого шага не сообщается.
В начале июня стало известно о проблемах с производством ракет "Ангара". Как сообщалось, омское ПО "Полет" ("дочка" Центра Хруничева) срывает сроки: отставание от производственного графика составляло от трех месяцев ("Ангара-А5") до года ("Ангара-1.2"). С января по май на предприятии не выполнили план, сотрудников лишили премии.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, которые должны прийти на смену ракетам "Рокот" и "Протон". В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди инфраструктуры под ракету "Ангара". Первая, практически завершенная очередь включает стартовый комплекс под ракеты "Союз", которые уже запускают с нового космодрома.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосРоссия
Популярные комментарии
А это говорит о том что люди у нас назначенные на высокие должности (эти Тормоз менеджеры) тупо не специалисты.Это бич современной России, они конечно близко к "телу" но далеки от дела.
2 ноября, 05:59
с старый прапор
3664212154
Егоров, а ты кто такой, чтобы судить Рогозина? Такие решения не выносятся единолично, а решаются комиссионно.А вот тебя в комиссию не позвали и о причинах сочли нужным не сообщать.
2 ноября, 07:20
людмила хохлова
139120011156
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