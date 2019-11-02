Резолюция России по контролю над вооружениями не встретила возражений в ООН

ООН, 2 ноя – РИА Новости. Российский проект резолюции об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, внесенный в Первый комитет ГА ООН, пока не встретил принципиальных возражений в делегациях, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении Российский проект резолюции об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, внесенный в Первый комитет ГА ООН, пока не встретил принципиальных возражений в делегациях, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов

"Идет планомерная работа. Идет присоединение наших коспонсоров. Мы рассчитываем, что она (резолюция – ред.) наберет существенную поддержку. Потому что у делегаций нет никаких принципиальных возражений против нее", - сказал Белоусов.

"Большинство стран, я думаю, особенно развивающихся, спокойно поддержат нашу резолюцию", - добавил он.

В материалах к резолюции, с которыми РИА Новости удалось ознакомиться, отмечается, что она нацелена на консолидацию мирового сообщества в деле сохранения и совершенствования системы договоренностей по контролю над вооружениями.