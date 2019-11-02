Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T01:44Z
https://ria.ru/20191102/1560514685.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_0:139:3072:1866_1036x0_80_0_0_389219c7d8f8ee20138c0f48241f499e.jpg
РИА Новости

Резолюция России по контролю над вооружениями не встретила возражений в ООН

01:44 02.11.2019
398
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 2 ноя – РИА Новости. Российский проект резолюции об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, внесенный в Первый комитет ГА ООН, пока не встретил принципиальных возражений в делегациях, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
"Идет планомерная работа. Идет присоединение наших коспонсоров. Мы рассчитываем, что она (резолюция – ред.) наберет существенную поддержку. Потому что у делегаций нет никаких принципиальных возражений против нее", - сказал Белоусов.
"Большинство стран, я думаю, особенно развивающихся, спокойно поддержат нашу резолюцию", - добавил он.
В материалах к резолюции, с которыми РИА Новости удалось ознакомиться, отмечается, что она нацелена на консолидацию мирового сообщества в деле сохранения и совершенствования системы договоренностей по контролю над вооружениями.
Авторы призывают государства ООН полностью выполнять, а также сохранять действующие соглашения в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. В документе говорится о важности разработки дополнительных мер укрепления доверия в контексте действующих договоренностей.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
1 ноября, 12:51РИА Новости
В МИД рассказали о невозможности включения в СНВ трех российских систем
1600001
Обсудить 0
Андрей БелоусовООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Голосование в ООН о переносе комитета из США пройдет на следующей неделе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
Активисты из организации Белые каски в Сирии
Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
Массовые протесты в Чили
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в центре Сантьяго
Копия водородной Царь-бомбы АН602
Испанские СМИ назвали советскую Царь-бомбу бесполезной
Воздушные удары в секторе Газа
Из сектора Газа выпустили десять ракет по Израилю
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде перечислили внешнеполитические провалы Зеленского
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
В МИД рассказали о невозможности включения в СНВ трех российских систем
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
Пойман один из участников переправы Гуаидо в Колумбию в феврале
Президент США Дональд Трамп
Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ: министра энергетики США вызвали в конгресс по делу об импичменте
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Украинский эксперт призвал создать ракеты для ударов по российским АЭС
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну в Средиземном море
"Врачи без границ" призвали ЕС создать гуманный механизм спасения мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Лента новостейМолния