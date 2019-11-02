Голосование в ООН о переносе комитета из США пройдет на следующей неделе

"Голосование по проекту решения о рассмотрении вопроса о переносе работы Первого комитета на другие площадки, альтернативные Нью-Йорку, в первую очередь речь идет о Вене и Женеве, пройдет на следующей неделе", - сказал Белоусов.
Он предположил, что решение вынесут на голосование в середине следующей недели.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Затем в Россия внесла в Первый комитет проект соответствующего процедурного решения.