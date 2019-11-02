Голосование в ООН о переносе комитета из США пройдет на следующей неделе

ООН, 2 ноя – РИА Новости. Голосование по предложенному Россией проекту решения о переносе работы Первого комитета ГА ООН, занимающегося разоружением, из Голосование по предложенному Россией проекту решения о переносе работы Первого комитета ГА ООН, занимающегося разоружением, из США в другую страну пройдет на следующей неделе, заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Голосование по проекту решения о рассмотрении вопроса о переносе работы Первого комитета на другие площадки, альтернативные Нью-Йорку, в первую очередь речь идет о Вене и Женеве, пройдет на следующей неделе", - сказал Белоусов.

Он предположил, что решение вынесут на голосование в середине следующей недели.

США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.